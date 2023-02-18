下班後快抬頭看！絕美「星鏈」出現了 50顆衛星夜空放閃
近期歷經幾波冷氣團和東北季風影響，台灣各地不適溫度驟降就是天空低雲籠罩，而本週末迎來短暫晴朗，台北市立天文館指出，今（18）日晚上7點前後，只要抬頭望向夜空，上方除了頭頂明亮的紅色火星、一旁全天最美麗、最易見的「M45昴宿星團」星團外，西方還有耀眼的金星和剛登上太陽系衛星數量寶座的木星，不僅如此，正北方的北極星上方約10度，即伸直手臂約一個拳頭寬處，則將有50幾顆「星鏈」（starlink）衛星以整齊序列劃過星空，罕見而壯觀！
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館表示，「星鏈衛星」是SpaceX公司提供全球網路服務的計畫，每次發射50至60顆，迄今已有3580顆星鏈衛星部署在低地軌道上，最終總數將達約12000顆，不過這些衛星雖然耀眼，卻會反射陽光，對天文觀測造成嚴重影響，因此SpaceX公司也致力於降低其亮度。而本週末晚間7點前後幾分鐘內，「星鏈」將出現在北極星上方的星鏈衛星群，這群星鏈是在2月2日剛發射入軌，亮度約3至3.5等，大約是北極星的一半亮，在無光害處以肉眼即可看見，用雙筒望遠鏡則更容易捕捉到其蹤跡。
台北市立天文館提及，冬季是全年亮星最多的季節，不但星座眾多而且很好辨認，金牛座便是其中之一，而昴宿星團M45更是當中最美麗的星體，彷若由500多顆恆星簇集而成的星空珠寶盒，台北市立天文館也將在週末7點至9點，開放專業天文望遠鏡提供民眾觀賞。
中央氣象局則補充，今日至明（19日）上午，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下一波冷空氣預計會在明日中午前後，隨著東北季風增強到來，北台灣在入夜後降溫就會比較明顯，而這波冷空氣將呈現「逐日降溫」的型態，預期最冷的時間點落在下週二晚上至下週三清晨（2/21至2/22），屆時中部以北低溫僅剩下攝氏13至14度，不過強度和感受上不會比上一波冷氣團強烈。天氣則會轉為「陰有局部短暫陣雨」，以基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較為明顯。