死亡+55！30多歲男長期臥床 染疫住院10天病況惡化病逝
中央流行疫情指揮中心表示，今（18）日 新增14,795例本土病例，境外移入299例，另外死亡個案有55例，其中1例為境外移入個案。在死亡個案部分，指揮中新說明，有1例為特殊死亡個案，為一名30多歲男性，曾接種3劑新冠疫苗，有慢性肺病及神經系統疾病，長期臥床，死因為新冠肺炎併急性呼吸衰竭。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，今日新增的病例數較上週六(18,000)少3,205例，減少約17.8%，而在今日死亡病例中，有一例特殊死亡個案，有1例為特殊死亡個案，為一名30多歲男性，曾接種3劑新冠疫苗，有慢性肺病及神經系統疾病，長期臥床，他在2月4日因有呼吸困難、痰多等症狀，送至急診，新冠快篩陽性確診收治住院，2月5日因呼吸窘迫轉入加護病房使用呼吸器及瑞德西韋、類固醇等藥物治療，2月14日因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併急性呼吸衰竭。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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