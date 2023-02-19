把握三天！今雨水到周二龍抬頭 1招許願法「心想事成」
今（19）日迎來24節氣中第二個節氣「雨水」，命理專家柯柏成表示，今年節氣雨水在2月19日早上6時34分5秒交節氣，再過兩天、下周二2月21日就是民俗上的二月初二「龍抬頭」。如果有新年願望，把握雨水到龍抬頭這三天內，是許願最靈驗的時機之一。
記者黃韻文/綜合報導
命理專家柯柏成提到，「雨水」因為接著大節氣立春，所以這節氣往往不太被注意。在古代農耕時代，龍抬頭（農曆二月二日）又稱春耕節、春龍節等，是民間傳統節日。「龍」指的是二十八宿中的東方蒼龍七宿，在每年仲春卯月（農曆二月，斗指正東）的時候，星象上可觀測到龍角星從東方地平線上升起，故稱「龍抬頭」，也就是後天2月21日。
在農耕時代，「龍抬頭」代表陽氣生發、雨水增多，萬物生機盎然，春耕由此開始。自古以來，人們也將龍抬頭日做為祈求風調雨順、轉運納祥的日子。因此從周日「雨水」到周二「龍抬頭」這三天，正是許下年度願望的最佳時機。
命理專家柯柏成表示，可把10條願望寫在紅紙上，再裝入紅包袋內密封，放在住家的正北方，待明年立春前幾天打開，會發現至少有65%以上的達成率。要注意的是，願望清單要清楚明確，在寫下願望的時候，明確觀想達成時的感覺，例如自己升官之後的感覺要明確觀想出來，至於成為世界首富這種連自己都不信的願望就不能列上。
柯柏成補充，寫足10條願望是象徵十全十美，若居住地是分租，可放在自己房間北方，但若與家人同住，建議還是放在家裡的北方，若是這一年內遇到搬家，則將裝著願望的紅包袋帶走，一樣放在新居正北方。