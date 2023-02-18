韋汝尷尬跌倒「正臉直視他跨下」 屁股在地上摩擦5公尺
節目《拜託了！女神》本週主持人夏和熙與焦凡凡帶著楊奇煜、韋汝、舞陽及陳玉婷，以「小資族雙北遊世界」為主題，分成2隊進行遊戲，廝殺爭搶前進韓國濟州島的女神幣。其中一關「拔河吃泡芙」最為激烈，韋汝和夏和熙對決，韋汝就算有焦凡凡助陣，仍不敵夏和熙的好腰力，不僅屁股在草地上摩擦近5公尺，倒下的位置相當尷尬，她的臉竟然只距離夏和熙跨下不到10公分，讓原本還在哀號屁股好痛的韋汝，一抬頭嚇到地說：「我怎麼在這裡啊！」
記者侯家瑜/綜合報導
在「拔河吃泡芙」這關裡，雙方各派出一人，2人套上同一條彈力帶，互相拉扯各自往反方向奮力前進，最快吃完眼前的泡芙一方獲勝，焦凡凡與陳玉婷對決時，一開始陳玉婷搶得先機，快步奔向泡芙咬上一口，不服輸的焦凡凡立刻使出腰力不讓自己被拉走，還大喊說：「我的下盤很穩！」果然讓陳玉婷再也無法前進，接下來焦凡凡慢慢前進靠近泡芙開始品嘗，眼見自己就要被拉走的陳玉婷趕緊用力，沒想到這一用力反而被焦凡凡拉到連退8步，最後還一屁股跌坐草皮上，不服輸的她立刻起身想快跑回去吃泡芙，但焦凡凡的下盤實在太穩了，無論她怎麼東拉西扯，焦凡凡就是不為所動，連敵隊的夏和熙都忍不住笑說：「這邊是有一座五指山是不是？都不會動。」
接下來夏和熙與韋汝這組，為了避免男女實力差距過大，所以韋汝還多了焦凡凡幫忙，沒想到韋汝加上焦凡凡還是不敵夏和熙的拉力，夏和熙一瞬間就抵達泡芙位置，開始悠閒地吃了起來。韋汝見狀趕緊單膝跪在地上，加上焦凡凡用力拉住她，避免被夏和熙拉走，沒想到在反作用力作用下，讓韋汝屁股在草地上摩擦近5公尺，瞬間被拉到夏和熙身邊，而且韋汝倒下的位置相當尷尬，頭部竟然只距離夏和熙的跨下不到10公分，原本還在哀號屁股好痛的韋汝，一抬頭也嚇到的說：「我怎麼在這裡啊！」屁股痛到無法的移動的她也只能對著夏和熙大叫：「你不要一直在我這裡。」但夏和熙為了獲勝，根本不管她，繼續吃自己的泡芙。
最後一場加碼賽，2隊各自猜拳最輸的出賽，沒想到竟然是楊奇煜對上陳玉婷，楊奇煜說其實剛剛私下聊天的時候，他有問陳玉婷當年有沒有看過《模范棒棒堂》，陳玉婷竟然不加思索的回說最喜歡王子，講完可能驚覺自己講錯話，趕緊對楊奇煜說：「我記得你，小煜哥你有唱《那不是雪中紅》？」讓楊奇煜當場傻眼。如今兩人對決，等於是新仇加舊恨，一開始楊奇煜還故意禮讓陳玉婷，讓她先吃了幾口泡芙，接下來楊奇煜一個用力邊拉邊說：「我最討厭聽『雪中紅』了！」竟然把陳玉婷拉到在草皮上翻滾好幾圈，超荒唐對決連被拉到在地上滾的陳玉婷都笑了出來。