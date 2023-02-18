王必勝視察台中快打站　傾向1年施打1劑新冠疫苗

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王必勝受訪表示，未來傾向1年施打1劑新冠疫苗，在防疫政策逐漸收尾，要把保護力建立起來，也符合國際潮流，認為在病毒株沒有新的變種下，建議1年至少1劑。
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等人拜會市長盧秀燕，雙方就防疫措施進行討論與交換意見。盧秀燕表示，2023世界棒球經典賽（WBC）3月8日將於台中登場，配合中央放寬室內戴口罩規定，屆時大家看球賽可不須戴口罩，展現防疫成果，她也當場邀請指揮官與指揮中心同仁一起來觀賽，感受城市熱情。
盧秀燕表示，民眾歷經這幾年的防疫經驗，面對疫情心態較成熟，不再過度恐慌，2月20日後戴口罩規定放寬，3月8日「2023世界棒球經典賽」將在台中洲際棒球場登場，球場可容納約1萬5千人，屆時大家可選擇不戴口罩參與，但若有症狀、高齡、高風險族群則建議佩戴，若本身有疑慮也可自主戴口罩。
王必勝表示，就數據績效來看，台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，努力有目共睹，催打疫苗方式值得各縣市借鑑，一路下來感謝台中市政府的幫忙，盼中央與地方持續攜手合作，提升國人疫苗涵蓋率，讓民眾至少接種一劑新冠疫苗後再全面解封；國內防疫要走向正常化，「2023世界棒球經典賽」在室外球場舉辦，基本上可不戴口罩；有關市府衛生局要求加強防疫旅館津貼，相信行政院會妥善處理。
曾梓展表示，新冠疫情發生以來，台中市在盧市長領導下，積極應戰，超前部署，特別感謝所有犧牲假日奮戰的防疫人員、醫事人員及所有市民的配合，台中市是全國第二大城市，穩住疫情，守護城市安全，讓市民能安心在這個城市生活，是市府的責任、也是市民的期待，感謝指揮中心與台中市一起攜手走過疫情風暴。