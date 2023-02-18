中市民間體育組織　議員批補助不公

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李天生指出，縣市合併後，縣市體育會整併為「台中市體育總會」，原本各鄉鎮市體育會則共同成立「台中市區體育會聯合會」，繼續運作，形成兩大系統；目前雙方都接受市府補助，協助推廣相關各項運動及競賽活動，其中市府每年補助體育總會約5千萬元；至於區體育會，原本由各公所編列經費補助，合併後改由市府編列預算補助，每年只有1仟多萬元，並依人口、面積分配給29個行政區，有地方區體育會人員抱怨，把他們當做「細漢」。
李天生表示，合併前各公所將補助款直接撥給體育會運用，目前市府則將補助款撥給各區公所，由公所負責分配核銷，造成不少困擾，建議市府補助款直接撥給各地體會育統籌分配，再報請公所備查，不要透過區公所分配核銷。
李天生說，市府補助款撥給各區公所，不僅增加基層業務負擔，同時承辨人員外行，並未依依實際需求核發，出現補助不公情形，另有單項活動受疫情影響停辨，該款項並未移撥其他用委員會使用，造成剩餘款繳庫的遺憾。
大里體育會理監事會日前反映，參加市運比賽時，公所統一採購運動衣服，有些委員會並不適用，建議請廠商與單項運動協調「依得標相同金額」，彈性運用；同時決議要求比照合併前，提供代表隊獎金、集訓、教練及服裝等經費補助；另請運動局編列補助各區體育會推廣各單項運動經費，直接連結各區體育會，不要再經過區公所，由體育會針對各單項活動規模/日程，進行合理妥善規劃，再報請區公所備查，以求各單項運動順利進行。
李天生強調，地方推廣動經費原本充足，要求比照過去，將補助經費「還給地方」，有關理事會決議項，將會積極協助爭取，避免影響運動活動推廣。