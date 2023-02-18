力推旅遊！台灣觀光協會與泰國簽訂備忘錄

台灣觀光協會葉菊蘭會長及觀光局林信任副局長共同率領33個單位76位業者前往泰國推廣台灣觀光，並與泰國最大之兩大旅遊協會：泰國旅行社協會（Thai Travel Agents Association, TTAA）及泰國旅遊觀光協會（Association of Thai Travel Agents, ATTA）簽署合作瞭解備忘錄，藉此促進雙邊觀光交流、提升觀光服務品質、亦積極參與雙邊觀光旅遊相關展覽，達成實質的送客目的。台灣觀光協會表示，相信藉由台灣觀光協會發揮在國際上擔任領頭羊的角色，強化台泰業者形成更緊密的合作關係。
記者賴正琳／綜合報導
隨著新冠疫情趨緩，世界各國再度開放邊境，並逐漸恢復旅遊熱潮，台灣觀光協會睽違2年再度帶領台灣旅遊業者重返泰國推廣，本次台灣觀光協會葉菊蘭會長及交通部觀光局林信任副局長親自率隊前往泰國參加「2023泰國春季旅展(Thai International Travel Fair 2023)」，並帶領業者拜會泰國主要觀光協會、台商團體等，讓泰國業者及民眾看見台灣的積極與魄力，疫情後全力搶攻泰國市場。
台灣及泰國觀光交流密切，2019年雙邊互訪人次達125萬，泰國來台為413,926人次，為亞洲地區來台成長最高的市場。本次一同前往推廣包含阿里山國家風景區管理處、台中市政府、屏東縣政府、華航、長榮、星宇等航空公司，及9家旅遊相關公協會、10間旅行社高階主管、4家台灣知名星級飯店及1家遊樂業和1家伴手禮業者共33個單位76人一同赴泰。其中台中市政府針對不同客群，強力推廣生態、花卉、美食及歷史等主題；阿里山國家風景區管理處推介茶、咖啡、原民、鐵道、生態、浪漫之旅遊行程；屏東縣政府則主打聞名國際的迎王平安祭典、歷史及藝術結合的勝利星村等新興景點，各業者皆把最新、最完整的台灣旅遊資訊帶到泰國，展現台灣已準備好接待國際旅客的決心。
美國雜誌Global Traveler公布2022年「休閒生活風格獎」，台灣台北第5度獲選「亞洲最佳休閒旅遊目的地」，在在證明台灣是值得一遊的旅遊地。除了豐富多元的景點及美食外，注重健康、安全與環保永續，更是台灣的優勢和旅遊軟實力。台灣觀光協會表示，期待透過本次台灣及泰國民間旅遊組織的力量，及加強宣傳免簽政策，能招攬更多泰國民眾來台感受幸福魅力，達成觀光局全年度600萬人次，再創台泰旅遊人次新高峰！