興達電廠混氫計畫動土　曾文生：高雄將成為減碳發展基地

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台電表示，此次計畫呼應高雄淨零城市願景，選定興達電廠作為混氫發電示範基地，將透過升級改造既有機組，打造國內首部可混燒氫氣的發電機組。
曾文生指出，減碳是全世界現在及未來的發展趨勢，目前在發電技術上，有一種減碳的方法是在天然氣的機組裡混氫，台電從早期就已開始發展興達電廠的這項機組，而西門子公司同時也在發展甲烷混氫燃燒技術，所以此次才會決定選擇在高雄進行這項最新的混氫天然氣機組實驗計畫。
面對2050淨零排放國際目標，台電除了積極發展再生能源與儲能系統，也透過新能源應用，讓既有發電機組可兼顧穩定電網與減少碳排。興達電廠既有5部燃氣複循環機組，總裝置容量222.6萬瓩，每年可發超過150億度電。
此次混氫發電示範計畫以既有燃氣3號機第3部氣渦輪發電機為主體，與同類機型在歐洲已實際投入混氫發電的原廠西門子能源公司合作，於今日動土後，進行燃燒器改造，並新建氫氣、天然氣混合設備，打造國內首部可混燒氫氣的發電機組。
曾文生表示，氫氣是以高壓氫氣槽車運送至電廠，為確保混燒發電時氫氣輸送穩定，將同時於3號機廠房外設置氫氣槽車放置區、加氫站與輸送管線，預計11月完成改造與新建工程，12月正式邁入氫氣混燒驗證階段，預期2024年可提前達標燃氣混氫5%發電示範，未來更預期可搭配技術發展，逐步提高混燒比例至15%，並評估推展至其他機組及電廠。
台電除了陸續攜手西門子、三菱等國際大廠推動既有發電機組結合新能源應用的燃氣混氫、燃煤混氨發電示範，曾文生也宣布，將於2月與中央研究院簽署減碳綠能合作備忘錄，將在去碳燃氫、地熱、海洋能等領域密切合作。
他最後提到，高雄是國營事業的重鎮，有非常多國家的機組工業也在此，包含鋼鐵廠、石化廠，這兩者也都是未來發展減碳技術的重點項目，高雄將會成為減碳發展基地。