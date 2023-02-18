世界母語日21日登場　國家語言生活節活動搶先起跑

文化部長史哲致詞時特別提到，教育部次長林明裕、客委會副主委范佐銘、原民會教文處處長楊正斌致詞時，各自展現不同國家語言的多元腔調，這就是「講母語的重點，代表認同」。史哲表示，過去看到國家語言的時候，認為是單一的語言。但是，現今的台灣已經進步到認為國家的語言，不是單一的語言，而是需要保存、保護、扶植的語言。
史哲強調，外界對於「國家語言發展報告」中提出，建議書面用語可使用台灣台語、台灣客語、台灣原住民語、馬祖語等名稱，認為是多此一舉。但是，如果大家以過去常稱的「台灣國語」，當它與華語相比時，自然就知道兩者的差異性。所以，語言前面增加台灣或地名，除能展現不同語言的平等，更能貼切形容台灣多元豐富的語言樣貌。
教育部次長林明裕表示，教育部在母語推動政策上，除了今年開始國、高中課程中加入一週必修一堂本土語言課，也期待透過如彰化台語文創意園區、桃園推動台語及華語雙語教學等的據點式推動，加強母語運用。林明裕說，從過去在校園內講台語會被處罰，現在台語教學還能請領教材費用補助，教師參與狀況踴躍的情況，對於母語傳承有很大的助益，期盼「從現在開始講母語，讓我們大膽向前行」。
客委會副主委范佐銘表示，客委會將在2月21日當天，舉辦「2023世界母語日-客語教學論壇暨表揚典禮」，表揚推動客語教學績優人員，同時辦理客語教學論壇，探討如何實施客語教學，擴大教學能量。范佐銘指出，依聯合國教科文組織語言活力指標進行評估，客語已是嚴重瀕危狀態，為了客語的保存、延續與發展，客委會推動各項客語提升政策及計畫，期盼讓客語走進家庭、社區及學校教育，全面營造客語友善環境。
原民會教文處處長楊正斌以泰雅族語致詞表示，配合「世界母語日」原民會也在前（16）、昨（17）日辦理原住民族語言發展會議，頒發23個績優族語復振獎項。楊正斌說，「母語」是每個人出生第一個接觸的語言，我們仰賴它溝通，與這個全新的世界開啟對話，鼓勵大家從今天起一起努力說族語。
文化部指出，國家語言生活節活動以「母語‧鬧熱‧講」為主軸，邀請相關領域廣受年輕人歡迎，且具代表性及影響力的專業人士共同參與，以混搭母語的跨域對談及互動體驗，規劃辦理音樂演唱、戲劇、講座、電影等文化活動，以及生活化與多元化的語言市集；並設置行動書車「學習啟蒙號」及廣播車「講客號」，規劃小小店長及廣播員等活動，讓母語融入兒童及民眾的日常生活。
此外，也邀請金曲獎最佳客語專輯得主春麵樂隊、拍謝少年、王宏恩進行演唱，以及原住民族語戲劇競賽冠軍之「桃園市阿美族Kakay隊」與夾腳拖劇團演出；同時，將播映入圍金馬獎六項大獎的電影《哈勇家》，並由劇中男主角到場分享；講座活動邀請包含Youtuber超強系列、作家向陽、「林聰明砂鍋魚頭」林佳慧執行長等親臨現場，與大小朋友共同輕鬆聽母語、學母語，一起開心鬧熱講母語。
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