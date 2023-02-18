柬埔寨法爾馬戲團在台北101前演出 精彩內容一次看
獲CNN Travel讚譽為東南亞太陽馬戲團的法爾劇團（Phare, The Cambodian Circus）在今（18）日於台北101水舞廣場光源舞台登場，將在18:30、20:30各半小時的作品演出，為2023年台灣燈會畫龍點睛。法爾劇團指出，適逢台灣補班日，台灣民眾下班後如果想紓壓看戲或散步，非常適合來看馬戲團演出，放鬆心情。
記者賴正琳／綜合報導
法爾劇團於2013年創立，為法爾社會企業（Phare Performing Social Enterprise）經營管理，透過每晚在柬埔寨暹粒的演出以及國際巡演，讓世界認識柬埔寨文化。法爾劇團發展經理許茜雯表示，此次來台灣，受到長榮航空的幫助（EVA Airways Corp.），相當感謝該公司力挺，讓東南亞的藝術文化交流能夠成真。在表演前，演出團隊也早早在舞台上進行排練，用心和認真地籌備獻給台灣觀眾的演出。除了演出，柬埔寨法爾劇團也和台灣的福爾摩沙馬戲團 （Formosa Circus Art）有密切交流，是合作無間的夥伴。
本次演出戲碼是神話故事哈努曼（Hanuman），祂是印度史詩《羅摩衍那》的猴神，有一說為孫悟空的前身；在解救被龍王捉走的羅摩妻子時，夥同猴子們一直往大海裡丟石頭，準備堆出一條路給羅摩人的軍隊進攻，但人魚不停地清石頭導致無法堆出石橋。感到好奇之際，哈努曼便潛下水一探究竟，看到帶領的人魚公主後，卻一見鍾情、墜入愛河的故事。
柬埔寨法爾劇團與法國馬戲協會（Collectif clowns d'ailleurs et d'ici）為合作夥伴，曾與多國團隊合作、共同創作，像是太陽馬戲團 Saltimbanco 劇碼團隊的培訓，以及參與美國玲玲馬戲團藝術節、澳洲阿德雷德藝術節、達爾文藝術節、韓國安山藝術節、水原藝術節、光州藝術節、中國寧波藝術節、新加坡Flipsidel藝術節等國的國際藝術節演出。