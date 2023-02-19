巷仔內／道德潔癖的賴清德　陳宗彥的仕途就此受阻？

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緊接著賴清德在日前中執會處理排黑條款，未來有涉及黑金、槍、毒、遭受管訓者，無法擔任黨職或代表民進黨參選公職，而英系要角黃承國首當其衝，因有管訓背景未來將無法連任中常委。
賴清德大刀闊斧整頓民進黨，動作之大、力道猛烈，也被外界視為似乎刀刀都往派系招呼，而其道德潔癖在黨內眾所皆知，在一連串的黨內改革後，未料被視為嫡系子弟兵的陳宗彥傳出接受性招待的醜聞，賴清德該如何拆彈，黨內拿放大鏡等著看。
陳宗彥雖然在1998年參選台中縣議員失利，日後擔任台中市大里市公所機要秘書、台灣省政府主席室參議兼發言人、花蓮縣政府發言人等職務，並於2006年回故鄉台南參選市議員順利當選，不料2010年初選不幸落馬，隨後被時任市長的賴清德延攬至市府團隊，曾接任過民政局長、新聞及國際關係處長，政途屢獲賴清德提拔，被視為賴倚重的左右手。
而後來爆發新冠肺炎疫情後，陳宗彥更被指派為指揮中心副指揮官，成為「防疫五月天」之一，聲量之高，更是當紅閣員，擁有地方與中央經歷，堪稱是黨內未來政治明星。不禁讓外界聯想，陳宗彥的黑歷史卻在時隔11年才曝光，時機點敏感，警告賴清德意味濃厚。
有黨內人士指出，賴清德道德潔癖眾所皆知，2018年時任台南中西區赤崁里長黃偉展，曾是立委林俊憲助理並以賴清德子弟兵自居，順利通過議員黨內初選後，卻遭前女助理「小五」踢爆私生活極為混亂，讓賴清德極為震怒，最終黃偉展不僅宣布退選，如今也在政壇上消聲匿跡。
該人士指出，一向以高道德自詡的賴清德，子弟兵遇上這種麻煩事，二話不說就是「斬立決」，以賴清德的個性，認為陳宗彥恐因此事斷送仕途。但也強調陳宗彥雖為賴清德嫡系人馬，確實身負某些任務協助賴清德，但在2024總統佈局中，決策圈眾所皆知除立委林俊憲、郭國文與林宜瑾外，陳宗彥並沒有在其中。
該人士分析，陳宗彥雖為防疫五月天一員，但知名度有限，社會大眾對其印象不深，研判陳宗彥接受性招待事件，有人刻意將此事與賴清德連結，這麼一來目的就很明顯，也認為對賴清德傷害有限，營造出傷及賴問鼎總統之路，認為都是刻意操作。
對於遭爆接受性招待一事，陳宗彥雖立即親上火線對外說明，痛斥是未經查證的報導抹滅掉一個人的人格，短短2分鐘的聲明後轉身離去，不接受媒體提問，時隔4小時後便傳出請辭獲准消息，也不禁讓人質疑為何要辭去閣員，結束18天任期的難堪紀錄，若真被「抹滅人格」卻隻字不提採取法律途徑捍衛清白，聲稱為不影響政務推動辭官，卻留下更多疑點，唯有誠實才是危機處理的不二法門。