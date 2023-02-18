美聯準會放鷹牽動美股震盪　法人建議多元佈局應對

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針對未來一周情勢，富蘭克林證券投顧指出，經濟數據部分要關注二月PMI（採購經理人指數）初值、一月個人所得、支出及PCE通膨率，聯準會公布利率會議紀錄。企業財報部份要注意多家零售商、半導體股NVIDIA、疫苗股莫德納等約62家史坦普500企業將公布財報。
富蘭克林證券投顧表示，美股經歷2023年初的反彈後漲勢暫歇，一月份CPI及PPI通膨數據顯示通膨雖持續自高檔回落，但回落程度不如市場預期，尤其，服務類通膨仍偏高下市場重新評估聯準會升息路徑，根據芝商所FedWatch顯示，目前市場預估三月、五月及六月會議將各升息一碼，終端利率將升至5.25%~5.50%，高於前一周預估的5.00%~5.25%，之後將維持利率不變至11月份，降息預期推遲至12月利率會議。
就企業財報表現，根據Factset統計，82%已公布財報的史坦普500企業中，獲利優於預期的比例為68%，低於過去五年及十年平均，史坦普500企業2022年第四季獲利預估減少4.7%，為2020年第三季以來首見獲利下滑，2023年第一季及第二季獲利預估將分別下滑5.4%及3.4%，於下半年恢復成長。
高盛證券在美股歷經年初反彈後，預估短線上檔空間有限，原因包括：(1)軟著陸的情境已反映至股價中，(2)評價已高於歷史平均且將被較高利率所壓抑，(3)即使經濟避免衰退，2023年的企業獲利也不太可能大幅成長。
因此富蘭克林證券投顧表示，有鑑於景氣下行且企業獲利預測呈現下修趨勢，美股震盪風險仍大，建議投資組合以美國平衡型基金為核心，並增持債券型基金做為防禦配置，股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。