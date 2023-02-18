馬祖慘淪斷網地獄！當地人用中國「旅遊上網卡」無奈自救
台灣鋪設到馬祖的兩條海底電纜，近期遭船隻扯斷，造成馬祖全島斷網超過一週。而中華電信表示，國際海纜船預計最快於4月20日抵台搶修，但是現代人一天沒有網路都很難過日子，何況還要再斷網生活兩個月？已經有馬祖人使用「中國大陸旅遊上網卡」自救上網，並在各地實驗，回報上網通訊的品質，讓當地人有個應急的上網管道。
編輯中心/綜合報導
據了解，馬祖資訊網的站長劉家國，十分關注馬祖斷網狀況，不僅在馬祖資訊網站上分享相關新聞，更自救實驗能否在馬祖透過「中國大陸旅遊上網卡」上網。實驗結果是在清水國宅、連江監理站等地可以順利上網，不過各地的連線品質不一，有時上網速度比較慢。
對此，有網友無奈表示，「明明是中華民國公民卻只能靠對岸網卡上網，不覺得很悲哀嗎？」但斷網事實擺在眼前，當地人為了自救也只能努力找尋各種管道。
有馬祖人向《NOWnews今日新聞》反映當地真實狀況，直呼大家都快要瘋了，中華電信目前提供的微波備援上網，訊號超級不穩，經常早上傳的簡訊晚上才收到，上線人多就會直接癱瘓。馬祖人為了上網，甚至會拿板凳坐在中華電信門口，以就近蹭訊號，成為「網路遊民」。馬祖人傻眼質疑，什麼年代了，竟然還會發生斷網兩個多月的狀況，真的是讓當地人很難接受。（編輯：倪浩軒）