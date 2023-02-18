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20年沒大建設！賴清德嘆南投立委沒建樹　籲給蔡培慧機會

▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）
▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／綜合報導

南投立委補選將於3月4日投票，副總統、民進黨主席賴清德今（18）日再度力挺民進黨候選人蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。賴清德表示，南投縣有能力的子弟那麼多，為什麼林明溱都只找自己的兒子，這對南投的子弟非常不公平；南投縣這20年來沒有重大建設，原因就是南投縣重要的公職，縣長和立委沒有發揮功能，呼籲鄉親一定要出門投票，選擇賢能之人，為南投爭一口氣，讓蔡培慧為大家服務。

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▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）
▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）
賴清德今日在蔡培慧及民進黨立委羅美玲、名間鄉長陳翰立、前立委林耘生、前草屯鎮長洪國浩、前集集鎮長陳紀衡及地方黨公職陪同下，接連前往名間鄉大賢宮、福興宮參香祈福，向神明祈求國泰民安、風調雨順，也希望民進黨所徵召的蔡培慧能夠高票當選，「為南投爭一口氣」。

賴清德表示，此次的立委補選，最優秀且專業的候選人就是蔡培慧，過去她一路苦讀到台灣大學取得農業博士後，在大學任教，本可以過著無虞的生活，但在921大地震隔天，蔡培慧就決定回到南投，與鄉親一起站在第一線，擔任921重建基金會執行秘書，肩負起重建工作，讓南投可以重新再站起來。

賴清德提到，南投縣的各項條件都不輸給其他縣市，但是發展卻跟不上鄰近縣市。他舉例，嘉義縣有大埔美工業園區、馬稠後工業園區等先後進駐，即將成為工業重鎮、科技新城；雲林縣則有台大醫學院、成功大學醫學院、中國醫學院都到雲林設立醫院，提高雲林的醫療資源，對人民健康有很大的福利；屏東縣蓋了超過百億的國家級醫學中心、高鐵也將延伸屏東。

賴清德接著表示，各縣市的種種建設都開始了，但是反觀南投縣這20年來卻沒有重大建設，原因就是南投縣重要的公職，縣長和立委沒有發揮功能。南投縣如果想要發展，就要掌握這一次的機會，讓蔡培慧這樣的好人才擔任立委，來服務鄉親，推動南投縣的進步。

▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）
▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）
賴清德也指出，這次補選的對手林明溱，過去在擔任立委時，聘任自己的兒子擔任助理，要安排兒子選議員；接著在擔任縣長時，又聘任自己的兒子擔任特助，為了安排兒子選立委。他強調，南投縣有能力的子弟那麼多，為什麼都只找自己的兒子，這對南投的子弟非常不公平也沒有道理。

賴清德表示，相較之下，蔡培慧和大家一樣，都是一般的家庭長大，需要工作才有飯吃，不要求特權，但也不希望被別人看不起，所以努力打拚，只希望政府可以公平、公正地對待每一個人，選擇讓有能力的人來擔任相關的工作。希望所有鄉親在3月4日一定要出門投票，選擇賢能之人，為南投爭一口氣，讓蔡培慧為大家服務。

▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）
▲賴清德再赴南投力挺蔡培慧，接連前往名間鄉大賢宮及福興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

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