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蔡培慧批林明溱「橫柴入灶」　賴清德：林家的事不必聽

▲蔡培慧譏林明溱之前說不參加立委補選，現在又說父子不選2024，「他的話能信嗎？」（圖／翻攝民進黨YT，2023.02.18）
▲蔡培慧譏林明溱之前說不參加立委補選，現在又說父子不選2024，「他的話能信嗎？」（圖／翻攝民進黨YT，2023.02.18）

記者顏幸如／南投報導

南投立委補選，國民黨候選人林明溱今丟出震撼彈，宣佈與兒子林儒彬雙雙不參選2024立委，對手蔡培慧譏林之前也說不參加立委補選，「他的話能信嗎？」民進黨主席賴清德說，林明溱違背的是公平正義的價值，空話說得夠多了，「他家的事情不必聽啦」！

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蔡培慧今（18）日出席「百工百業挺蔡培慧後援會」成立大會時，提到中午林明溱宣佈，自己和兒子林儒彬都不會參選2024，她問大家：「林明溱的話能信嗎？之前也說他不會參與立委補選，還不是選了！」蔡培慧喊話林明溱：「如果你現在退選，我就相信你，否則講那些都是空話。」

蔡培慧說，當初國民黨黨內初選第一名是年輕人（指縣議員游顥），林明溱為了兒子「橫柴舉入灶」硬要出來選、悖離年輕世代參與政治的可能性，如今又在講空話，「若要證明你的誓言，就宣佈退選吧！」

▲賴清德強調，選舉是追求公平正義的過程，林明湊已經違反此精神。（圖／翻攝民進黨YT，2023.02.18）
▲賴清德強調，選舉是追求公平正義的過程，林明湊已經違反此精神。（圖／翻攝民進黨YT，2023.02.18）
民進黨主席賴清德說，地方若不向中央提計劃、立委不打拚，建設不可能從天上掉下來，其他縣市的首長、立委都非常拚，進步也看得到。他意有所指的說，立委是選來做事、推動進步的，不該用來掩護自己的兒子。「難道南投找不到人，可以當國會助理嗎？還用這種方式安排兒子選議員；南投找不到年輕人才，能當縣長特助嗎？還給兒子一個月8萬薪水，大家能接受嗎？」

賴清德強調，選舉有一個很重要的精神，就是追求公平正義，「我們都是普通家庭出身，凡事要求公平就好，自己不享受特權，也不能忍受別人看我們不起、更不能接受有人利用特權造成社會不公平」，他要大家一起為南投爭一口氣，至於林明溱的空話講不完，「他家的事情不必聽啦！」

▲林明溱宣佈父子不選2024，蔡培慧喊話「還是好好的退休吧！可不要再參與政治了」（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.18）
▲林明溱宣佈父子不選2024，蔡培慧喊話「若無誠信，還是好好的退休吧！可不要再參與政治了」。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.18）
蔡培慧會後受訪時表示，今天林明溱宣佈不選2024的這番操作，讓很多鄉親腦中再度浮出問號，這位政治人物過去行為的表現，就是「講很多話、卻做不了事」，政治人物若是只會講空話，「還是好好的退休吧！可不要再參與政治了」。

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