蔡培慧批林明溱「橫柴入灶」　賴清德：林家的事不必聽

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蔡培慧說，當初國民黨黨內初選第一名是年輕人（指縣議員游顥），林明溱為了兒子「橫柴舉入灶」硬要出來選、悖離年輕世代參與政治的可能性，如今又在講空話，「若要證明你的誓言，就宣佈退選吧！」
民進黨主席賴清德說，地方若不向中央提計劃、立委不打拚，建設不可能從天上掉下來，其他縣市的首長、立委都非常拚，進步也看得到。他意有所指的說，立委是選來做事、推動進步的，不該用來掩護自己的兒子。「難道南投找不到人，可以當國會助理嗎？還用這種方式安排兒子選議員；南投找不到年輕人才，能當縣長特助嗎？還給兒子一個月8萬薪水，大家能接受嗎？」
賴清德強調，選舉有一個很重要的精神，就是追求公平正義，「我們都是普通家庭出身，凡事要求公平就好，自己不享受特權，也不能忍受別人看我們不起、更不能接受有人利用特權造成社會不公平」，他要大家一起為南投爭一口氣，至於林明溱的空話講不完，「他家的事情不必聽啦！」
蔡培慧會後受訪時表示，今天林明溱宣佈不選2024的這番操作，讓很多鄉親腦中再度浮出問號，這位政治人物過去行為的表現，就是「講很多話、卻做不了事」，政治人物若是只會講空話，「還是好好的退休吧！可不要再參與政治了」。