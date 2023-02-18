4個LINE新好友來試試　可媒合居服員、智慧冰箱預訂午餐

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如果家人突然身體出現狀況，全家手忙腳亂之下，想申請小幫手需要跑不少流程，等待期也久，CARE724可以解決燃眉之急，透過CARE724平台能媒合醫院看護、居家照護的適合人選，價格由服務者自訂。實際搜尋，點選今天就需要醫院看護一天一夜，就出現39位有空檔的照服員，但價格落差大，從2800元到破萬元都有。用戶還是需要花一點時間檢視，但至少可以先掌握照顧者的基本背景。針對有急需的人來說，真的會非常實用！
📍「自由食間」 ＠freezone
自由食間為智慧型無人商店，大多選在辦公大樓擺設冰箱，想要開冰箱需要輸入電話號碼和刷卡或是LINE Pay才能打開，從早餐、午餐、下午茶都能買得到，透過[email protected]官方帳號會連結到官方的網站，用戶能直接下訂當天的餐點也能預定下一週想要的午餐，或是查詢距離最近的機台還有哪些庫存，目前有將近30個櫃位。打開冰箱所有的商品都沒鎖，但每一樣商品都有隱藏條碼，拿取後關閉冰箱系統就會自動核算結帳。不想要午休時間外出用餐或是已經吃膩辦公地附近的餐廳，自由食間算是一個新選擇。
📍PackAge+配客嘉@packageplus
買一批網購商品，可能因為不同貨倉，拿到手上就會出現3～5箱，為了解決過量網購包裝垃圾問題，PackAge+配客嘉推出可重複使用的「網購循環包裝」，當消費者在下單後選擇PackAge+配客嘉循環包裝，拿到循環包裝後，需要在14天內歸還，藉此讓包裝在消費者與電商間可以不斷重複循環使用，來降低網購的一次性包裝問題。PackAge+目前歸還點約有500家，包括非連鎖的街邊店如餐廳、早餐店，近期會再增加家樂福、爭鮮等連鎖品牌。
📍TWODAY @twoday
TWODAY是一個美業專屬的媒合平台，提供美甲、美睫、美髮、美容、SPA、採耳等各種美容相關行業，用戶依照地區和需求按下搜尋，就會出現符合的店家資訊，直接按下預約後，還會出現服務人員的名字，不用打電話就能預約，但有可能是服務剛上線，目前店家資訊還不夠豐富，待壯大後，將來下班前想要美甲或是洗個頭都能直接手機預約，不用偷偷打電話。