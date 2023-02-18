補班日飆高溫！全家霜淇淋「買1送1」　7-11韓國冰棒17元

4個LINE新好友來試試　可媒合居服員、智慧冰箱預訂午餐

▲CARE724 可線上媒合醫院看護、居家照護，對於有緊急需求的家庭來說相當有幫助。(圖／記者周淑萍攝)
▲CARE724 可線上媒合醫院看護、居家照護，對於有緊急需求的家庭來說相當有幫助。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

LINE日前針對開發者舉辦LINE TAIWAN TECHPULSE 2023，會中也公布了LINE PROTOSTAR新星計劃，LINE從2015年啟動新星計劃，至今累積超過200家新創團隊參與，去年共有4家新創團隊成功在LINE平台上線服務，包含無人零售「自由食間」、居家照顧人員媒合平台「Care724」、網購包裝循環平台「PackAge+配客嘉」、美容業晚鳥預約平台「TWODAY就GO」。《NOWnews今日新聞》實際體驗覺得CARE724居服員媒合，對於有急需幫手的家庭來說真的非常方便，不需要請託朋友或醫院幫忙找，省去打探的等待時間，直接線上一滑就知道。

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📍[email protected]

如果家人突然身體出現狀況，全家手忙腳亂之下，想申請小幫手需要跑不少流程，等待期也久，CARE724可以解決燃眉之急，透過CARE724平台能媒合醫院看護、居家照護的適合人選，價格由服務者自訂。實際搜尋，點選今天就需要醫院看護一天一夜，就出現39位有空檔的照服員，但價格落差大，從2800元到破萬元都有。用戶還是需要花一點時間檢視，但至少可以先掌握照顧者的基本背景。針對有急需的人來說，真的會非常實用！

📍「自由食間」 ＠freezone

自由食間為智慧型無人商店，大多選在辦公大樓擺設冰箱，想要開冰箱需要輸入電話號碼和刷卡或是LINE Pay才能打開，從早餐、午餐、下午茶都能買得到，透過[email protected]官方帳號會連結到官方的網站，用戶能直接下訂當天的餐點也能預定下一週想要的午餐，或是查詢距離最近的機台還有哪些庫存，目前有將近30個櫃位。打開冰箱所有的商品都沒鎖，但每一樣商品都有隱藏條碼，拿取後關閉冰箱系統就會自動核算結帳。不想要午休時間外出用餐或是已經吃膩辦公地附近的餐廳，自由食間算是一個新選擇。

📍PackAge+配客嘉@packageplus
買一批網購商品，可能因為不同貨倉，拿到手上就會出現3～5箱，為了解決過量網購包裝垃圾問題，PackAge+配客嘉推出可重複使用的「網購循環包裝」，當消費者在下單後選擇PackAge+配客嘉循環包裝，拿到循環包裝後，需要在14天內歸還，藉此讓包裝在消費者與電商間可以不斷重複循環使用，來降低網購的一次性包裝問題。PackAge+目前歸還點約有500家，包括非連鎖的街邊店如餐廳、早餐店，近期會再增加家樂福、爭鮮等連鎖品牌。

📍TWODAY @twoday

TWODAY是一個美業專屬的媒合平台，提供美甲、美睫、美髮、美容、SPA、採耳等各種美容相關行業，用戶依照地區和需求按下搜尋，就會出現符合的店家資訊，直接按下預約後，還會出現服務人員的名字，不用打電話就能預約，但有可能是服務剛上線，目前店家資訊還不夠豐富，待壯大後，將來下班前想要美甲或是洗個頭都能直接手機預約，不用偷偷打電話。

▲自由食間為智慧型無人商店，刷卡或LINE Pay後再輸入手機號碼後才能開啟冰箱。(圖／翻攝自由食間官網)
▲自由食間為智慧型無人商店，刷卡或LINE Pay後再輸入手機號碼後才能開啟冰箱。(圖／翻攝自由食間官網)
▲TWODAY是一個美業專屬的媒合平台，提供美甲、美睫、美髮、美容、SPA、採耳等各種美容相關行業預約。(圖／記者周淑萍攝)
▲TWODAY是一個美業專屬的媒合平台，提供美甲、美睫、美髮、美容、SPA、採耳等各種美容相關行業預約。(圖／記者周淑萍攝)

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