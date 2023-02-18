冷空氣又來！下週北部「最冷不到13度」 228連假天氣曝
近期較溫暖的天氣在明（19）日中午過後開始要出現變化了！中央氣象局指出，明日中午前後東北季風增強，入夜後氣溫緩緩降低，其中北台灣較明顯，這波冷空氣的影響會持續在下週一至下週三（2/20至2/22），這幾天的清晨北部低溫都有機會來到攝氏13至14度，降幅較高的是白天高溫，僅攝氏16至18度，而北部及東半部也因雲量增多，轉為有局部短暫雨的天氣，請民眾持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員陳伊秀表示，明日台灣各地對氣溫的整體感受仍較溫暖舒適，白天高溫北部攝氏21度、中部攝氏25度、南部攝氏28度、東部攝氏24度；低溫部分北部攝氏14度、中部攝氏15度、南部攝氏18度、東部攝氏19度，北部早晚比較寒涼，中南部則要留意日夜的溫差。
陳伊秀提及，下週已觀測到2波東北季風增強，第1波影響時間主要為下週一至下週三，最冷的時間點預計在週二晚至週三晨，強度接近大陸冷氣團等級，除了北部低溫攝氏13至14度，空曠地區還會降低1至2度，中部低溫攝氏14度、南部攝氏15度、東部攝氏16度。第2波影響時間則是在228連假，下週五至下週六（2/24至2/26）東北季風增強降溫，下週日和下週二（2/27至2/28）減弱回溫。
降雨方面，明日上午臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下午起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。特別要注意的是，下週一除了迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，受南方水氣北抬影響，恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。