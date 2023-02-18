台股新一週持續盤整？建議看準強勢股汰弱留強

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就國際市場而言，主要問題是美國非農就業大增的餘波，上週美國一月PPI（生產者物價指數）出現月增0.7%，同時一月零售銷售月增3%，都是逆轉十二月月減的態勢，這使得市場對於FED升息的終點不斷上推，過去對於通膨緩解的樂觀消散。
展望新一週，永豐投顧指出，上週全球金融市場有明顯調整，因為美國通膨問題又成為市場焦點，在非農就業、PPI與零售銷售等數據陸續公布後，大家發現美國經濟表現強勁，FED升息的動作降溫有限，2023第一季就可以停止升息的預期過於樂觀了，以致原來弱勢的債券殖利率、美元指數等都開始轉強，雖然短期間沒看到股市激烈反應，但是還是建議觀望風向的力道，事實上三月FOMC會議是否如預期升息一碼可能就是FED態度最好的表態。
另外，台股元月效應大漲的動力，部分來自波克夏大買台積電ADR的激勵，波克夏的董事長巴菲特以價值投資聞名，市場於是解讀台積電的價值得到巴菲特的背書，然而2月15日的報告書戳破了大家的想像，而在一季之間的巨量交易是否隱含基本面的重大改變，有待時間澄清。就台積電股價而言，年線與季線即將在500元附近交會，應據此型態觀察其支撐。
永豐投顧指出，春節後台股一躍而過15000點，形成跳空缺口，此缺口中短線具有強力支撐，不過市場關心的焦點仍是股價與景氣的協調，而測試支撐最佳的機會是公司營運訊息，二月份有充足工作日，二月營收的優劣可供市場評斷景氣，建議大部位投資應等待二月營收公布。
綜合以上，台股新一週最可能繼續盤整，拉回到接近跳空缺口可部分進場，區間操作。另外在震盪過程中，強勢股嶄露頭角，或是因為庫存率先調整完成，或是因為產業有利基，建議汰弱留強。本週指數空間看15200～15700點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。