一天缺450萬顆蛋！農民嘆「短期難恢復」 雞肉恐也喊缺
國內蛋價今（18）日來到每台斤52元，創下歷史新高價，除了引發搶購熱潮外，也讓民眾叫苦連天。對此，蛋農也出面透露，缺蛋問題源頭是因為氣候變遷、禽流感、飼料漲價，影響種雞繁殖數量，農民無法從國外進口種雞，只好讓生過蛋的雞換羽後再生蛋，導致產量逐漸下降，且根據中華民國養雞協會預估，近期每日雞蛋缺口已達近450萬顆。同時透露，禽流感損失慘重，短期內缺雞肉潮將來勢洶洶！
記者鍾怡婷/綜合報導
根據蛋農透露，受到氣候變遷、國內禽流感加劇、飼料飛漲的影響，養雞風險與成本提高。歐美種雞受到禽流感影響數量銳減，台灣無法進口繁殖蛋雞，加上去年雞蛋又喊出「凍漲」，農民只好選擇讓生過蛋的雞再次生蛋，但產蛋效能會逐次降低，導致整個產業鍊斷鍊，缺蛋問題無法緩解。
雖然農委會已將玉米的營業稅往後減免一季；並透過超市業者推出平價專區，希望能穩定國內消費者的雞蛋供應。不過蛋農直言，種雞繁殖到生蛋雞需要耗時7個月，再到能夠產蛋要再花上半年，想要短時之間恢復雞蛋供應量恐怕相當困難。
中華民國養雞協會估計，一天雞蛋缺口已高達450萬顆。且過去養100隻雞每日產蛋率高達85-90%，現在一天能夠到達六成就已經相當不錯了，讓蛋農無奈嘆「目前看不到缺蛋潮盡頭」，且禽流感也讓台灣養雞場上個月雞隻損失慘重，預告接下來恐怕連雞肉也面臨短缺的難題。