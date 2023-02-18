談「南投精神」！賴清德籲票投蔡培慧　實踐公平正義

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賴清德說，新住民孩子們都是新台灣之子，對台灣的貢獻很大，這幾十年來，新住民在台灣及其家人，已約有百萬人，對台灣的家庭、社會、國家，皆貢獻許多心力，大家都要心存感激，共同為南投努力。
賴清德表示，不論來自那個國家，大家在這塊土地上，所要求的是「公平」，大家共同努力打拚，爭取更多的機會。不能因為社會不公平，認真努力的人沒機會，而有權力的人卻得到機會，這樣的社會顯然沒有道理，這場選舉，「為南投爭一口氣，就是要爭一個公平的機會」。
賴清德強調，蔡培慧是南投魚池的女兒，921大地震後隔天立即飛奔回南投，和大家在一起，未曾離開過，又擔任九二一重建委員會執行秘書，站在第一線擔負起重建的工作，如此優秀、令人感動的人才，以公平的角度來說，應該給予其擔任立委的機會。
賴清德指出，選區的另一位候選人林明溱，過去曾擔任過縣長、立委，但很多工作都無法解決，同時，林的兒子林儒彬擔任過縣黨部主委，相對於按部就班的一般人民，可曾有這樣的機會？過去，大家選林明溱當縣長，但他卻用來保護自己的兒子，這樣就不公平。
賴清德重申，為南投爭一口氣，就是在為所有南投人爭一口氣，最好的方式就是實踐公平，讓有能力、肯為南投奉獻付出、願意和大家站在一起的人當立委，為大家服務，這樣才是公平。
賴清德說，蔡培慧就是和一般人一樣，靠著自己的雙手打拚，不擔心艱難，只求一個機會。這場選舉為南投爭一口氣，而背後重大的精神就是追求公平、正義，讓沒有背景的小孩有機會。