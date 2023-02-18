最正MC首次挑戰大尺度！「害羞睡衣」歷任男友都沒看過
林艾融擁有精緻五官、傲人身材，過去曾是LamiGirls成員，近來除了往直播界發展，也在樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）擔任主持人（MC），還因此被外界封為「最正MC」，目前還與林襄、梁赫群共同主持《請問 今晚住誰家主持人》。林艾融近日也釋出好消息，推出首本寫真《艾。融化你 艾融數位寫真》，讓粉絲們又驚又喜。
記者侯家瑜/綜合報導
從釋出的寫真照中可以看到，林艾融身穿一套「極細比基尼」，雙眼無辜緊盯鏡頭，蠢蠢欲動、想要解開綁帶的手引人遐想，另一張則是她穿上一套極短版小可愛，讓白皙南半球呼之欲出，畫面十分養眼。
訪問中，艾融回想起在拍攝現場，讓她感到最印象深刻的是在沙灘拍攝的場景，當時為了想要搶在有足夠光的狀況下進行拍攝，因此必須與時間賽跑，直接在橋下找遮蔽處並請大家幫忙遮擋，艾融表示當下心情非常緊張，因為在更換服裝時，都可以感覺到與路人對眼，由此可以感覺到，艾融在本次拍攝中相當敬業也充滿誠意。
艾融透露在拍攝造型當中，有一套睡衣讓她相當的喜愛，同時也讓她感到非常的害羞，她表示此套睡衣連歷任男友都尚未看過，第一次穿就是在拍攝現場，還笑稱自己是寵粉魔人。《艾。融化你 艾融數位寫真》已於昨（17）日起，全台數位網路書店同步上架。