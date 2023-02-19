全聯兔年福箱「破盤199元」！清算價值賺爆 眾掃貨狂搬
農曆新年結束後，禮盒福袋陸陸續續開始出清，除了全家福袋由每袋200元降為138元引發瘋搶外，全聯小時達推出的「兔年線上福箱」售價588元，也以199元的價格破盤出清，雖然內含的華航購票折價券、抽百萬現金大獎的機會已經無法使用，不過福箱內的食品換算市售價值約達662元外，還有聯名購物袋、小包濕紙巾、小零食，超殺特惠價格造成民眾瘋搶，不少網友貼出掃貨照片，一次狂搬六箱回家。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯售價588元的「兔年線上福箱」，售價199元出清優惠中，福箱固定內含：懶散兔獨家聯名購物袋、吉祥造型米（市價109元）、工研烏醋 500 cc（市價109元）、喜馬拉雅山岩鹽天廚 細粒400g（市價99元）、77新貴派花生144g（市價60元）、柴魚片（市價25元）、醫生日記鵝油辣椒（市價220元）、泰山Cheers奇兒思氣泡水（市價29元）、健酪乳酸飲料（市價35元）、康寶奶油風味獨享杯起司馬鈴薯（市價60元），加上小包的居家殺菌濕紙巾隨身包、生活良好經典餅乾。
光是產品總計約662元，還不包括聯名購物袋，優惠價格在臉書引發討論，不少民眾掃貨狂搬六箱回家，而記者實際走訪全聯，並非每一家分店都有販售出清福箱，往越大間的門市尋找機會越大，想要購買的民眾可得抓緊腳步。據悉，「兔年線上福箱」限量2萬5000個大年初一開賣，現金一百萬頭獎尚未開獎前，共賣出1萬1476個福箱，雖然已經失去抽獎資格，但199元的破盤價格，反而吸引民眾瘋搶購。