穿泰國貴族服飾打卡！揭秘最新玩法

隨著疫情受到控制，各國旅客都在計畫出國行程。其中，來泰國遊玩的旅客最近掀起一股穿著貴族的傳統服飾熱潮，民間也有專業的造型師與攝影師合作，幫遊客拍出超級漂亮的照片。如果想前往泰國，不如將穿著傳統服飾的行程列入口袋名單，在當地留下最美的身影。
記者賴正琳／綜合報導
就像前往日本會穿和服、去韓國會穿韓服和來台灣會體驗穿旗袍，到了泰國當地，也要來體驗穿傳統服飾。由於泰國的人氣女星Lisa是韓國天團Black Pink的成員，她曾在MV中穿著泰國服飾，引起全球粉絲爭相模仿。再加上近幾年泰劇熱潮崛起，傳統的貴族服飾讓人心之嚮往。如果想體驗泰國服飾，曼谷的店家Sense of Thai非常熱門，裡面有各種顏色和材質的貴族服裝，絕對能讓少女們玩得非常盡興。
而且最棒的是，Sense of Thai不僅提供成年女性的泰式服裝，從男性服裝到童裝ㄧ應俱全，全家出遊想拍攝泰式全家福也完全不用擔心。另外，也有許多女生們會拍攝泰式閨蜜照，成為社群平台上的熱門潮流，2023年開始，網紅們到泰國也會租借泰服來打卡。
不過，Sense of Thai只提供租借泰服的服務，如果想要體驗泰式妝髮，可以和店家配合的造型師Mr.Oak及攝影團隊預約。Sense of Thai會協助每組客人穿戴傳統服飾，並且提供配件、小包包供使用。想要留下最美的泰國風情照，就趕快規劃前往泰國的行程吧！