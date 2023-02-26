促進台灣觀光　與東南亞這兩組熱門網紅合作

第28屆泰國春季旅展（Thai International Travel Fair 2023，TITF#28）在本年2月16日至19日舉辦，交通部觀光局號召地方政府、公協會、旅行社、飯店及主題樂園組成台灣觀光代表團共33個單位76人，在「台灣館」與泰國民眾相見歡，本次「台灣館」擴大規模並結合可愛的台灣觀光代言人「喔熊組長」及最具代表性的珍珠奶茶、西門町彩虹斑馬線、台北101夜景、阿里山小火車、四季特色花卉等元素，帶來時下最流行的台灣印象。活動中邀請兩組知名網紅「June Dujdarin (Sapai Taiwan泰難伺候)」及「Uncle Deng & Auntie Kai」舉辦旅遊講座，現身分享最新、最好玩的造訪經驗。此外也邀請多次得獎的「凡徒表演藝術」團隊，藉由舞蹈呈現台灣高山、米其林美食、文化節慶等熱鬧與豐富的文化氛圍，讓泰國民眾感受台灣的多樣化，再加上泰國KTC銀行提供各項旅遊優惠措施，大大加深泰國旅客來台旅遊動機。
June Dujdarin是泰國小有名氣的模特兒，同時是一名網紅，她還是泰國最大的百貨集團的御用代言人。不過為了愛情，她嫁來台灣，並和丈夫一起經營社群平台Junejustin TV - สะใภ้ไต้หวัน泰難伺候。由於剛結婚時放棄泰國的演藝事業來台灣，一開始June單純只是想利用零碎時間記錄在台生活，沒想到誤打誤撞地在youtube頻道累積超過11萬名粉絲。她也會透過社群平台跟粉絲們推廣台灣的風景，而兩人深厚的情感也圈粉不少泰國人的心。
另一組網紅則是中年夫妻Uncle Deng & Auntie Kai，兩人經營的Youtube頻道跟旅遊息息相關，充滿著各國的旅遊導覽和介紹，詳盡又用心的影片累積許多觀看次數，在泰國也是頗具知名度的網紅。為台灣館站台的他們，也在活動結束後發文宣傳台灣館，期盼能增進中年族群來台灣的觀光人潮。
據悉，泰國來台旅遊的風潮相當夯，2022年1月至12月來台人次大幅成長，已達74,434人次，較2021年7,570人次成長883.28%。2023年開年之後來台人數強強滾，加上此次泰國旅展大力促銷之下，來台人數可望再衝高。除了旅展之外，此次台灣觀光代表團將於2月20日假曼谷Pullman Bangkok Grande Sukhumvit辦理B2B台灣觀光推廣會，邀請泰國超過百餘名當地業者參加，透過產品說明會及旅遊交易會，促成雙方業者更緊密的合作關係，更能讓泰國民眾認識多采多姿的台灣。