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促進台灣觀光　與東南亞這兩組熱門網紅合作

▲泰國模特兒兼網紅June Dujdarin的丈夫是台灣人，兩人一起經營社群平台。（圖／翻攝自Instagram）
▲泰國模特兒兼網紅June Dujdarin的丈夫是台灣人，兩人一起經營社群平台。（圖／翻攝自Instagram）

記者賴正琳／綜合報導

近期，交通部觀光局指派林副局長信任與台灣觀光協會葉會長菊蘭共同率領台灣觀光代表團赴泰國曼谷參加2023年泰國春季旅展，並辦理B2B台灣觀光推廣會，期望透過觀光交流，促進台泰旅遊市場穩定發展。為了加強推廣台灣，本次台灣館與東南亞的網紅合作，透過社群影響力，讓旅客能更了解台灣。

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第28屆泰國春季旅展（Thai International Travel Fair 2023，TITF#28）在本年2月16日至19日舉辦，交通部觀光局號召地方政府、公協會、旅行社、飯店及主題樂園組成台灣觀光代表團共33個單位76人，在「台灣館」與泰國民眾相見歡，本次「台灣館」擴大規模並結合可愛的台灣觀光代言人「喔熊組長」及最具代表性的珍珠奶茶、西門町彩虹斑馬線、台北101夜景、阿里山小火車、四季特色花卉等元素，帶來時下最流行的台灣印象。活動中邀請兩組知名網紅「June Dujdarin (Sapai Taiwan泰難伺候)」及「Uncle Deng & Auntie Kai」舉辦旅遊講座，現身分享最新、最好玩的造訪經驗。此外也邀請多次得獎的「凡徒表演藝術」團隊，藉由舞蹈呈現台灣高山、米其林美食、文化節慶等熱鬧與豐富的文化氛圍，讓泰國民眾感受台灣的多樣化，再加上泰國KTC銀行提供各項旅遊優惠措施，大大加深泰國旅客來台旅遊動機。

June Dujdarin是泰國小有名氣的模特兒，同時是一名網紅，她還是泰國最大的百貨集團的御用代言人。不過為了愛情，她嫁來台灣，並和丈夫一起經營社群平台Junejustin TV - สะใภ้ไต้หวัน泰難伺候。由於剛結婚時放棄泰國的演藝事業來台灣，一開始June單純只是想利用零碎時間記錄在台生活，沒想到誤打誤撞地在youtube頻道累積超過11萬名粉絲。她也會透過社群平台跟粉絲們推廣台灣的風景，而兩人深厚的情感也圈粉不少泰國人的心。

另一組網紅則是中年夫妻Uncle Deng & Auntie Kai，兩人經營的Youtube頻道跟旅遊息息相關，充滿著各國的旅遊導覽和介紹，詳盡又用心的影片累積許多觀看次數，在泰國也是頗具知名度的網紅。為台灣館站台的他們，也在活動結束後發文宣傳台灣館，期盼能增進中年族群來台灣的觀光人潮。

據悉，泰國來台旅遊的風潮相當夯，2022年1月至12月來台人次大幅成長，已達74,434人次，較2021年7,570人次成長883.28%。2023年開年之後來台人數強強滾，加上此次泰國旅展大力促銷之下，來台人數可望再衝高。除了旅展之外，此次台灣觀光代表團將於2月20日假曼谷Pullman Bangkok Grande Sukhumvit辦理B2B台灣觀光推廣會，邀請泰國超過百餘名當地業者參加，透過產品說明會及旅遊交易會，促成雙方業者更緊密的合作關係，更能讓泰國民眾認識多采多姿的台灣。

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