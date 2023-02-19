現代畢卡索！日女童驚人繪畫天賦　設計勞斯萊斯車款獲獎

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即使在Saya5歲時，舉家搬回日本後，Saya仍沒有中斷畫畫，但她在2020年4月準備就讀小學時，卻碰上了意外轉捩點。當時新冠肺炎疫情延燒，日本許多學校關閉，原先Saya十分期待的入學典禮也戛然而止，受到影響的Saya待在家中時間隨之增加，就更加投入繪畫世界當中。雖然一直以來Saya都十分自由自在地畫畫，但是有時候也會花上40天的時間去繪製作品。
Maya表示，Saya的專注力十分驚人，有時候還會畫到廢寢忘食，不過為了讓Saya能夠自由自在的繪畫，Maya並不會時時刻刻叮嚀Saya現在該做什麼，或是對她的用色、作畫做出批評，即使Saya畫出了藍色的長頸鹿，Maya也不會去糾正「長頸鹿應該是黃色的」，任憑Saya發揮他的想像力。Maya笑著表示，她能做到的就只有幫忙買畫具，以及用誇張的方式稱讚Saya的畫作，像是大喊「畫得好漂亮！比媽媽畫的還要好看100倍」或是被Saya的畫作驚艷到「從椅子上跌下來」。
除了誇獎和肯定之外，Maya還創建了社群平台帳號，PO出Saya的每幅畫作，而Saya與眾不同的風格，吸引了不少網友的注目，目前Instagram已經有8.3萬人追蹤，上傳的短影音觀看次數更超過2350萬次，光是「喜歡雨天的斑馬」就有超過360萬次的瀏覽次數。
Saya不僅在網路上備受注目，先前知名車廠勞斯萊斯為了培育下一代設計師，針對6歲以上、16歲以下的青少年舉辦了全球青年設計師比賽（Young Designer Competition），吸引超過80個國家、逾5000件以上的作品參賽。Saya以疫情時代作為發想，將車子設計成能夠吸入帶有病菌的髒空氣，並在車內清淨之後，轉為乾淨空氣排出，而這個未來車款便從參賽作品中脫穎而出，獲得了環境類的獎項。
Saya還擔任了「子供地球基金」的大使，該組織是透過繪畫作品，援助全球各地因為生病或戰爭而受創的兒童。雖然Saya才8歲，台風已經十分穩健，在日本媒體找上門採訪時，也能夠侃侃而談自己的作畫理念，或是解釋自己如何繪畫，面對鏡頭也毫不退縮，完全就是一個小大人的樣子。
除了會畫之外，Saya還十分喜歡讀書，另外還收藏了超過100隻以上的娃娃，Saya平常還會跟這些娃娃聊天講話，而這兩個興趣也成為了Saya的靈感來源，進而畫出一幅幅動人作品。不過當日媒記者問到Saya之後的志願時，她卻笑著回答想開披薩店，因為可以一邊唱歌一邊做披薩，感覺這樣會十分快樂，但為披薩佐料的時候，也能重執「老本行」來進行創作。意料之外的回答顯示出，對於Saya來說，「藝術」並非僅限於紙上的創作，只要有心，任何事物都能是她的畫布，也讓世人更加期待未來Saya能呈現出何種驚艷作品。