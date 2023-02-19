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現代畢卡索！日女童驚人繪畫天賦　設計勞斯萊斯車款獲獎

▲Saya的畫作用色大膽，獨樹一格的畫風吸引許多人關注。（圖／翻攝自FRIDAY）
▲Saya的畫作用色大膽，獨樹一格的畫風吸引許多人關注。（圖／翻攝自FRIDAY）

國際中心徐筱晴／綜合報導

西班牙著名畫家畢卡索從小就對繪畫展現熱忱，其作品變化多端，以鮮豔的顏色、獨樹一格的畫風讓畫作流傳後世。日本一名小女孩Saya也一樣在小小年紀就展現了繪畫天賦，用鮮豔的色彩畫出腦中的自己異想世界，天馬行空的畫作也因此受到全球注目，過去還曾經在知名車廠舉辦的全球比賽中脫穎而出、獲得大獎。

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年僅8歲的Saya從小就十分喜歡畫畫，所畫出來的作品更是充滿天馬行空的想像。大部分的人在畫斑馬、長頸鹿的時候，都會照著動物本身的顏色去做話，不過到了Saya的手上，原本黑白的斑馬，多了紅、黃、綠等許多色彩，長頸鹿更是跳脫原本的黃色，成了「藍莓」長頸鹿。且在Saya筆下的每一個作品主角都有著自己的故事，像是「生長在沙漠的卻喜歡雨天的斑馬」、「叢林中的怕黑長頸鹿」。

Saya不僅用色大膽，使用的畫材也十分富有想像力，除了一般的畫筆之外，她還會使用牙刷、棉花棒，就連水球、保鮮膜等，家裡能看得到都東西，都被Saya當成畫具使用。她筆下的一幅孔雀畫作，就使用了水球畫出了開屏的樣貌，看上去十分的壯觀。

媽媽Maya發現Saya擁有繪畫才能的時候，那時候Saya還只有2歲。當時Saya全家在英國居住，有一天，Saya的托兒所老師發現，Saya會使用綠色或是粉紅色畫出獨特的自畫像，便向Maya表示，「Saya可能有繪畫的天份」。原先Maya都只給Saya便宜的蠟筆畫畫，在聽到老師的稱讚之後，隨即就買了繪畫用具和畫紙給Saya大展身手。

即使在Saya5歲時，舉家搬回日本後，Saya仍沒有中斷畫畫，但她在2020年4月準備就讀小學時，卻碰上了意外轉捩點。當時新冠肺炎疫情延燒，日本許多學校關閉，原先Saya十分期待的入學典禮也戛然而止，受到影響的Saya待在家中時間隨之增加，就更加投入繪畫世界當中。雖然一直以來Saya都十分自由自在地畫畫，但是有時候也會花上40天的時間去繪製作品。

Maya表示，Saya的專注力十分驚人，有時候還會畫到廢寢忘食，不過為了讓Saya能夠自由自在的繪畫，Maya並不會時時刻刻叮嚀Saya現在該做什麼，或是對她的用色、作畫做出批評，即使Saya畫出了藍色的長頸鹿，Maya也不會去糾正「長頸鹿應該是黃色的」，任憑Saya發揮他的想像力。Maya笑著表示，她能做到的就只有幫忙買畫具，以及用誇張的方式稱讚Saya的畫作，像是大喊「畫得好漂亮！比媽媽畫的還要好看100倍」或是被Saya的畫作驚艷到「從椅子上跌下來」。

除了誇獎和肯定之外，Maya還創建了社群平台帳號，PO出Saya的每幅畫作，而Saya與眾不同的風格，吸引了不少網友的注目，目前Instagram已經有8.3萬人追蹤，上傳的短影音觀看次數更超過2350萬次，光是「喜歡雨天的斑馬」就有超過360萬次的瀏覽次數。

Saya不僅在網路上備受注目，先前知名車廠勞斯萊斯為了培育下一代設計師，針對6歲以上、16歲以下的青少年舉辦了全球青年設計師比賽（Young Designer Competition），吸引超過80個國家、逾5000件以上的作品參賽。Saya以疫情時代作為發想，將車子設計成能夠吸入帶有病菌的髒空氣，並在車內清淨之後，轉為乾淨空氣排出，而這個未來車款便從參賽作品中脫穎而出，獲得了環境類的獎項。

▲Saya所設計的未來車款，獲得勞斯萊斯舉辦的「Young Designer Competition」環境類獎項。（圖／翻攝自Rolls Royce）
▲Saya所設計的未來車款，獲得勞斯萊斯舉辦的「Young Designer Competition」環境類獎項。（圖／翻攝自Rolls Royce）
Saya還擔任了「子供地球基金」的大使，該組織是透過繪畫作品，援助全球各地因為生病或戰爭而受創的兒童。雖然Saya才8歲，台風已經十分穩健，在日本媒體找上門採訪時，也能夠侃侃而談自己的作畫理念，或是解釋自己如何繪畫，面對鏡頭也毫不退縮，完全就是一個小大人的樣子。

除了會畫之外，Saya還十分喜歡讀書，另外還收藏了超過100隻以上的娃娃，Saya平常還會跟這些娃娃聊天講話，而這兩個興趣也成為了Saya的靈感來源，進而畫出一幅幅動人作品。不過當日媒記者問到Saya之後的志願時，她卻笑著回答想開披薩店，因為可以一邊唱歌一邊做披薩，感覺這樣會十分快樂，但為披薩佐料的時候，也能重執「老本行」來進行創作。意料之外的回答顯示出，對於Saya來說，「藝術」並非僅限於紙上的創作，只要有心，任何事物都能是她的畫布，也讓世人更加期待未來Saya能呈現出何種驚艷作品。


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