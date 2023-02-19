節氣「雨水」到！午後轉濕冷連下3天雨　冷到10度時機曝

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吳德榮說，最新(18日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日上午各地晴朗，西半部及馬祖有霧；下午起冷空氣南下，北、東雲量增多，轉有局部雨，氣溫下降；各地區平地氣溫：北部11至25度，中部13至29度，南部13至31度，東部15至28度。
吳德榮指出，明（20）日氣溫續降，北台轉冷，其他他區轉涼；週二（21日）晚、週三（22日）晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右；冷空氣強度明顯比上波弱，但仍有達「大陸冷氣團」標準的機率。明日至週三大台北、東半部持續有局部短暫雨的機率，桃園以南多雲時晴。
吳德榮表示，週三白天起白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週四(23日)西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。冬天尚未結束，週五（24日）起另一波冷空氣逐漸南下，週六、下週日（25、26日）氣溫持續下降，北台再轉冷。強度模式調整中，待觀察。
吳德榮表示，最新(18日20時)系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面，有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，歐洲(ECMWF)系集模擬路徑在呂宋島東方減弱、消散(左圖)，美國(GEFS)系集模擬路徑則呂宋島東方打轉(右圖)。故無論其是否發展？對台皆不具威脅。至於2月即有熱帶擾動是異常嗎?並不算!因氣候資料顯示，西北太平洋每個月皆曾有颱風生成的紀錄。（編輯：孫唯容）