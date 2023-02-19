Google搜尋再進化！3項新功能登場 「這服務」台北入列
「Google一下」早就是搜尋某件事物的替代說法，雖然Google日前急於展現科技力端出了Bard，試圖想和OpenAI的ChatGPT一較高下，但似乎被外界認為還沒準備好！Bard還沒好沒關係，跟我們生活更加貼身的事Google搜尋先釋出3項進化，包含可在訊息內直接搜尋照片或是影片、直觀的多重搜尋以及室內實景將加入台北，台北室內實景尚未公布是哪個點，但應該會以人潮匯集熱點的火車站或是百貨商場為首波。
記者周淑萍/綜合報導
Google指出從早期的搜尋開始，AI 就幫助我們理解語言，讓搜尋結果更為實用。這些年，Google對 AI 領域持續投入更多資源，如今的 AI 能夠理解多種形式的資訊，像是語言、圖片、影片，甚至能理解現實世界。近期將會再推出全新的搜尋方式，借助 AI 技術，可更自然和直覺的方式搜尋。
📍影片搜尋
Google統計，每個月用相機或圖片搜尋已達到 100 億次之多，接下來功能再進化，將加入「搜尋你的畫面」功能，透過這項技術，可以在訊息或是影片中搜尋在相片或影片中看到的內容，而且不需要退出應用程式或影響使用。舉例來說，假設朋友在訊息中傳來他們在巴黎旅遊的影片，想知道影片背景中出現的地標，這時候，只需要長按 Android 手機的電源或主畫面按鈕啟動 Google 助理，然後輕觸「搜尋畫面」，智慧鏡頭就會辨識出相關資訊。
📍多重搜尋
可以同時運用圖片和文字來多重搜尋資訊，舉例來說，在搜尋「現代感客廳裝潢」的時候，看到一張非常喜歡的咖啡桌，但你可能在尋找的是長方形而不是圓形的款式。這時候，透過多重搜尋功能只要輸入「長方形」文字，就能找到所想要的款式，更加直覺。
📍室內實景將新增台北
2021 年先在美國、蘇黎世和東京等地推出室內實景，透過由擴增實境驅動的箭頭來指引正確方向，方便快速找到最近的洗手間、休息室、租車服務據點等。未來幾個月內，將推出截至目前為止最大規模的「室內實景」功能擴大，加入包含台北、新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦、柏林、巴黎、巴塞隆納、法蘭克福、馬德里、布拉格和聖保羅等地，共計超過 1,000 個機場、火車站和購物中心。