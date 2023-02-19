美升息疑慮！新台幣周貶快3角 是否探30.5元這些成關鍵
在美國最新通膨等數據高於市場預期之下，市場擔心美國聯準會（Fed）可能持續升息，美股多數走趺，支撐美元指數站上104，亞洲主要貨幣兌美元大幅回貶，新台幣兌美元也貶破30.4元，2月18日補班日連2貶收30.41元，累計1周下來更貶值了2.74角，周貶0.9%。至於新台幣是否續貶？會不會看到30.5元？匯銀人士表示，短期新台幣仍有貶壓，後續要觀察美國經濟數據表現、外資動向及央行態度。
記者顏真真／台北報導
匯銀人士分析，近期美國公布的經濟數據，澆熄市場可望出現經濟衰退而迫使聯準會降息的預期，也支撐美元走勢，新台幣也呈現貶勢，並連兩日收盤貶破了30.4元。台北匯市2月18日周六獨家開市，雖然國際匯市休市，交投清淡，新台幣兌美元終場仍貶值收在30.41元。
雖然匯銀人士表示，2月18日匯市表現，主要以進出口商實質拋匯為主，但累計1周下來新台幣兌美元仍貶值了2.74角，從2月10日收盤價30.136元一路貶至2月18日的30.41元，周貶幅0.9%。
至於新台幣會不會再向30.5元靠攏？匯銀人士認為，目前外資兩邊皆有操作，動向並不明確，未來仍要觀察美國經濟數據表現，包括2月PMI（採購經理人指數）初值、1月個人所得、支出及PCE通膨率，還有聯準會公布利率會議紀錄，畢竟這也將牽動市場對美國聯準會是否持續升息的預期，也影響新台幣匯率走勢。
匯銀人士認為，目前看來美元仍有撐、股市承壓，因此，新台幣還是有貶值壓力，尤其外資的動向，若外資持續有匯出動作，新台幣不排除測試30.5元的可能，當然，央行態度也是重要觀察指標，央行若適時出手調節，將暫時消弭新台幣將測向30.5元的想法。