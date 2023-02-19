網紅「八炯」酒醉與警爆衝突！開直播告狀 被帶回派出所
網紅「八炯」温子渝以評論中國政治時事聞名，今（19）日凌晨3點多，八炯在新北市板橋，與女友酒後爆發衝突，警方獲報趕抵現場，由於沒有明顯危害行為，表示不便介入，不過八炯疑似因酒意上頭，不僅當街脫序甩外套，還向員警大聲質問「是怎麼樣啦！」，結果被帶回派出所保護管束。
編輯中心/綜合報導
板橋分局新海派出所表示，今天3時許獲報，新海路與裕民街口發生糾紛案，員警到場後發現為情侶吵架，且雙方均有飲酒情形，認為雙方沒有動手或造成他人危害，因此解釋警方不便介入。
溫男因為酒後再加上情緒激動，因此上前與員警理論，並大喊「欸欸欸」，推擠過程中也導致外套掉落在地，而溫男也在大街上開直播，指控員警動手、搶手機，隨後因為音量太大，引起鄰居注意才關閉。
警方表示，因為溫男在現場仍有大聲喧嘩及酒醉之行為，為維持公共秩序，爰依警察職權行使法第19條將温男帶返回派出所保護管束。而溫男抵達警所後，再度於警所開了近20分鐘直播，鑑於警察機關為敏感單位，恐有洩漏他人個資疑慮，因此警方要求溫男關閉直播，雙方又爆發一陣言語衝突。
直至溫男的員工趕抵派出所調停，雙方才言歸於好，最終溫男在今天凌晨5點50分離開派出所，而他離開派出所前向警方表示，「這就是台灣與中國的不同，要是在中國早就被公安打死了！」（編輯：孫唯容）