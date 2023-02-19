228遊樂園優惠報你知！劍湖山、麗寶小朋友入場只要99元

我是廣告 請繼續往下閱讀
無論大人小孩都超愛的劍湖山世界，228連假推出優惠回饋忠實粉絲！12歲以下小朋友入園只要99元即可暢玩超刺激雲霄飛車G5、體驗自由落體快感的擎天飛梭等設備。不過家長們在購買優惠前要注意，業者表示替家中寶貝購買99元入場前，得有1位大人購買499元活動優惠票，等於以598元1大1小入園（原價899元／每位）。
如果家中真的沒有小朋友？別怕，大人也可以享優惠！228期間全民來劍湖山春遊只要499元，下午1點開始降價到399元，等於56折上下就可以入園玩。
🟡劍湖山樂園228優惠資訊站
地點：劍湖山樂園 雲林縣古坑鄉67號
時間：02/25（六）－02/28（二）
優惠價：1位成人購買優惠票499元+1位12歲以下（含）兒童99元入園；成人優惠票價499元，下午1點開始399元。
📍六福村
六福村在2/25-2/28期間推出打卡活動「228春趣peace遊」，只要在活動期間於六福村標誌前打卡上傳到臉書或是instagram公開分享，並發文hashtag「#六福村」即可享優惠價588元。更幸福的是，一個帳號分享就可以加購一人同享優惠，而且還不分平、假日都適用。快揪你那個喜歡衝刺笑傲飛鷹的朋友一起來打卡！
🟡六福村228優惠資訊站
地點：六福村 新竹縣關西鎮60號
時間：02/25（六）－02/28（二）
優惠價：活動期間，現場拍照六福標誌，在Facebook或Instagram公開分享打卡地標發文並Hashtag「#六福村」，可享優惠價588元購票。
📍麗寶樂園
號稱最寵粉的麗寶樂園228當然優惠不缺席！一連釋出兩大優惠票價給民眾爽玩。首先12歲以下的小朋友只要來玩探索世界園區只要99元就能暢玩，更幸福的是，加價100元還可以體驗話題度爆棚的「熊大的麗寶小鎮」，200元有找就能同時暢玩雙樂園，讓家中寶貝度過幸福的連假時光。
第二大優惠獻給「夜貓族」們！想睡飽點、晚點出門的朋友，麗寶樂園也特地加開夜間營運到晚間20點，下午16點過後入園雙人月光票只要499元，等於一人不到300元就能入園暢玩，享受夜間樂園的魅力！想搭全台最大摩天輪-天空之夢的朋友，228期間三五好友一起坐一個車廂只要999元（至多5人一車，原價平日300元／每位、假日350／每位）。
🟡麗寶樂園228優惠資訊站
地點：麗寶樂園 台中市后里區福容路8號
時間：02/25（六）－02/28（二），夜間加長營運2/25（六）－2/27（一）
優惠價：
探索樂園12歲以下99元入園，加購100元再玩「熊大的麗寶小鎮」
天空之夢連假限定每座車廂只要999元(最多可搭乘5人)，最低每人不到200元
2/25-2/27樂園開放夜間營運，16:00過後入園雙人月光票499元，每人300元有找
📍義大遊樂世界
義大遊樂世界不只寵愛小朋友，大人也可以輕鬆玩！業者宣布，大人們揪團一起玩即可享有599元／人優惠價；另外家長們帶著12歲以下小朋友來玩，只要購買899元全票再+1元，等於只要900元就能1大1小暢玩義大遊樂世界，觀看今年推出全新遊行「危險的金蘋果」看希臘三大女神上演爭奪宙斯金蘋果的神話戲碼，跟隨著眾神一起遊行，猶如身歷希臘神話奇境。而且連假期間只要拍攝樂園任一角落並打卡上傳，就可以憑購票證明兌換限量造型鑰匙圈！
🟡義大遊樂世界228優惠資訊站
地點：義大遊樂世界 高雄市大樹區學城路一段10號
時間：02/25（六）－02/28（二）
優惠價：揪團價599元／每位；家長帶12歲以下兒童需先購買成人票899元，小朋友則額外+1元即可入園。
📍小人國主題樂園
小人國主題樂園於2/25~2/28免費送入園券太佛心！遊客只要在現場購票2人同行享優惠1200元（原價1900元，相當於約63折），立馬再送免費入園券1張（價值950元），讓你可在今年3/1~3/31、4/6~5/31區間一票玩到底，盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停，欣賞不同主題的精采表演，開心遊玩戶外各項遊樂設施、及暢玩在不受天候影響皆可遊玩的室內樂園！
🟡小人國主題樂園228優惠資訊站
地點：小人國主題樂園 桃園市龍潭區高原路891號
時間：02/25（六）－02/28（二）
優惠價：2人同行約打63折優惠，1200雙人入園玩，另外再加碼贈送免費入園券，適用於今年3/1~3/31、4/6~5/31區間。