3月「女神節」去香港免萬！5星飯店「全是海景房」零踩雷
3月即將迎來「女神節」寵愛所有女性朋友！國泰航空攜手6家知名旅行社推出兩人成行、3天2夜套裝行程只要9999元起，免萬元就能暢玩香港各式新舊景點，其中東南旅遊將帶各位女神們入住5星級酒店「凱悅維港尚萃酒店」，館內標榜「每間都是海景房」，交通更是相當便利，從地鐵北角站出站步行2分鐘就到酒店，揪閨蜜一起自由行剛剛好。喜歡迪士尼的姊妹們也可以透過易遊網訂購九龍酒店等多家酒店方案，即有非常大的機會抽中香港迪士尼樂園一日門票。今年女神節別猶豫了，趕緊手刀訂下去寵愛自己與好姊妹們吧！
記者汪睿琦/綜合報導
國泰航空看準即將到來的228連假、38婦女節旅遊商機，搶在香港政府發送50萬張免費機票前，攜手6家台灣知名旅行社包裝自助行套裝行程，提供給各位女神們出遊靈感。令人眼睛為之一亮的是，各家旅行社紛紛主打保證入住香港五星級酒店，其中東南旅遊將提供旅客開箱全香港最新開幕酒店，包含主打「全館都是海景房」的凱悅維港尚萃酒店。
事實上記者今年2月初就先替民眾探過路，發現「每間都是海景房」並不是純粹是噱頭，乃至最小的普通雙人客房到最大的「維港套房」，全館665間客房全都能從不同角度欣賞到維多莉亞港口，每天早上開啟電動窗簾就能被波光粼粼的海面喚醒，再到lobby樓層咖啡廳喝上一杯全港唯一「凱悅尚萃豆」煮成的新鮮咖啡，簡直不要太享受！
除了房間體驗，凱悅維港尚萃酒店還有高空無邊際泳池、露天酒吧等等，各位女神們和閨蜜在外玩了一整天，晚上9點以後進入酒吧區，還有酒品買一送一活動，下午4點到7點則是酒品半價，琳瑯滿目的選擇，絕對能滿足你在香港的超chill夜晚！
除了東南旅遊，喜歡迪士尼的朋友們也可以選擇以易遊網訂購九龍酒店或選擇其他多家香港星級酒店，不只有機會抽中香港迪士尼樂園一日門票，入園暢玩最新設施「迷離大宅」、看全新改版迪士尼城堡，待到晚上還有全新城堡匯演秀；或是再抽國泰航空飛往香港機票5000元旅遊金再玩一趟！
此外，五福旅遊的方案可入住尖沙咀海港城的馬可波羅酒店，不論是搭天星小輪、星光大道看夜景，或是購物美食都十分方便；雄獅旅遊則有時尚復古的上環九如坊蘭桂坊精品酒店可以選擇，並加贈每日早餐、女神們最愛法式三層下午茶、在BreeZe Lounge全天享用小食、茶和咖啡並在Happy Hour暢飲特選葡萄酒；吉帝旅遊主打尖沙咀百樂酒店，並加碼贈送香港全新打卡行程西九龍導賞遊或西貢藝術小島鹽田梓一日遊；可樂旅遊主打閨蜜四人成行，有多家酒店可以任選，會提供8小時用車的包車服務，讓女神們輕鬆前往香港市區各景點吃喝玩樂，不用煩惱交通，把省下的時間全部用在旅遊體驗。