英特爾亞利桑那州園區傳命案！員工持棒毆打釀1死1傷
全球第二大半導體公司英特爾（Intel）的美國亞利桑那州園區傳出死亡命案，根據媒體報導，警方表示兇手是一名50歲的員工，疑似與他人在自助餐廳起了口角，憤而持球棒毆打同僚，造成1人死亡、1人受傷。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《NBC》、《Arizona’s family》在當地報導，英特爾錢德勒園區位於亞利桑那州中南部多布森（Dobson）和奧科蒂洛路（Ocotillo Roads）附近，兇手西蒙斯（ Derrick Lemond Simmons）是一名50歲的黑人男性，他曾於2001年因使用致命武器攻擊他人被定罪，被逮捕後檢方指控其犯有一級謀殺罪和嚴重毆打罪。
警方並未透露詳細案件內容，僅稱目擊者表示在當晚換班後，西蒙斯持球棒在自助餐廳與被害人發生口角與對峙，接著就朝被害人腦部痛毆。另一名受害者則沒有生命大礙，已被送往醫院治療。
英特爾公司發言人則在聲明中表示，這起園區發生的悲慘事件，目前已由錢德勒警方在現場與英特爾安全部門密切合作進行調查。
警方尚不清楚被害人與西蒙斯之間的關係，是否與英特爾有關也有待釐清，但強調此事件對公眾並無威脅，且已將兇手逮補到案。