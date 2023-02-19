賴清德廟口被陳情 痛批林明溱為反綠擋建設「不道德」
民進黨主席賴清德上午到南投鹿谷輔選蔡培慧，廟方主委向他陳情，指當年只因找了綠營立委爭取經費，導致林明溱執政的縣府，不願拓寬通往水里的縣道131線。賴清德連講2次「不道德」，還氣憤問「不願做事為什麼要選立委？」他強調政治人物要像醫生一樣，政黨競爭是一回事，人民生命安全一定要排第一。
記者顏幸如／南投報導
民進黨主席賴清德假日輔選蔡培慧，寺廟祈福之旅反應熱烈，今（19日）早他到臨時加場的清水溝受龍宮廟口開講、發紅包，主委莊喬園向他抱怨，指6年前他擔任瑞田村長時，和鄉長、代表會主席及鹿谷鄉親到立法院陳情，希望拓寬縣道131線，其後黃國書、林靜儀、鄭寶清、蔡培慧等多位綠營立委也和交通部長開會，同意編列徵收土地和興建經費。
但即使公路總局幾度催促，南投縣政府仍堅持不送案，導致最後龐大的經費被收回，拓寬案胎死腹中。由於縣道131線部份路段狹窄難以會車，若大車經過常動彈不得，今天他當面向賴清德陳情，希望中央再度支持此案，減少鄉民的死傷。
鹿谷鄉代會主席林智鴻補充說，當年林明溱選縣長時，當村長的莊喬園沒支持他，因此被報復不送案，這種不愛惜地方的人不能再讓他當立委。
賴清德致詞時生氣的說，上星期他去武當宮祈福，聽到主委說縣府不願撥20萬配合款修繕國小禮堂，現在又聽到另一件，令他匪夷所思，他強調政府官員守護人民是天職，「就像當醫生一樣，不管病患是誰都要盡全力去救，否則沒有醫德」。
賴清德連說兩次「不道德」，縣道屬縣府管轄，一定要縣府發動才能拓寬，鄉親到中央爭取，「錢都傳便便了」，縣府卻寧可讓鄉親繼續出入不便、使用時有危險，「份內的事該做不做，別人爭取經費還不送計劃，不僅對不起鄉親，更是不道德」！
賴清德問，「縣府一年200多億預算，為什麼連孩子20萬的禮堂配合款都不拿出來？」、「你說沒錢大家體貼你，爭取來了還不做，失去當縣長應該有的道德，為什麼還要出來選立委？」他強調政黨競爭是一回事，人民生命要排第一位。若蔡培慧當立委，一定向現任縣長要求拓寬131線。