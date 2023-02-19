新加坡國寶級藝術家黃意會　疫情創作《繪境》登場

新加坡國寶級藝術家黃意會受邀來台展出，延續2022年個展的精神脈絡，《繪境》用歡愉的顏色為主調來代表生機與希望，調解這些年因疫情的苦悶，展出近60張作品，包含3年疫情期間，對於世界變遷生命的感悟，大膽鮮明的暈染用色，期盼人們重燃生命熱情，疫情早日結束。
記者陳美嘉／綜合報導
黃意會表示，生活即是一幅畫，雙眼凝視、用心去感受日常生活的點滴，都是創作的養分，新加坡、印尼、馬來西亞是淺水天堂，有一段日子，常去大海浮潛，海底世界是個寧靜的世界，海底的色彩是夢幻多姿的，看到水紋流動的美麗，看到珊瑚礁綻放的燦爛，這些都躍上畫面，成為繪畫的焦點。
策展人華巍藝術新聞總監賴慕芬表示，黃意會與台灣淵源頗深，大學時期到訪及愛上美麗寶島，結交許多臺灣摯友，其中與台灣才女三毛，因愛好文學，兩人相識相惜，多年以後更尋著記憶中美好光景，透過圖紙創作出《蘭嶼》等佳作。去年(2022) 藝術圈中台灣海外交流要事，台灣雕塑大師李光裕作品，由當地台商會捐贈新加坡濱海灣花園入口處永久置放，也是藝術家黃意會協助促成美事。
台中市文化局副局長曾能汀表示，藝術家黃意會1983年起從事專業繪畫，迄今40年，其不限技術和技巧，將西洋美術的印象、抽象派的律動，微妙融入中國傳統山水畫。即日起自3月19日前，民眾可到港區藝術中心展覽室B，欣賞黃意會《繪境》豐沛能量的創作。