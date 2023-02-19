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內幕／郭台銘、王金平有望3月中再同台！同赴順聖宮參拜

▲郭台銘日前拜會王金平，表態盼獲國民黨提名參選2024總統，如今又傳出郭王兩人，有望於3月中旬再同台赴順聖宮參拜。（資料照片／記者陳明中攝）
▲郭台銘日前拜會王金平，表態盼獲國民黨提名參選2024總統，如今又傳出郭王兩人，有望於3月中旬再同台赴順聖宮參拜。（資料照片／記者陳明中攝）

記者翁子竣／台北報導

2024總統國民黨潛在候選人風聲不斷，被點名有任再戰的鴻海創辦人郭台銘，日前與前立法院長王金平會面展開「郭王會」引發討論，更使外界更加關注郭台銘未來動向。據悉，身為關公信奉者的郭台銘、王金平兩人，有望在3月中旬時，再度同台赴新北市土城區順聖宮參拜。

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郭台銘日前親赴北市宏國大樓拜會王金平，當面表達盼獲國民黨提名參選2024總統。不過，郭台銘曾在2019年時，因國民黨總統提名爭議宣布退黨；如今郭一改以往強勢態度，談到是否為過去退黨向黨員道歉？他更態度放軟說，過去4年來學到了不少，「也許當時年輕氣盛，一時的衝動」，當時做決定沒考慮很多政治情況。

事實上，郭台銘、王金平在此次會面前，兩人早已相約好，自郭於美國返台後碰面。據了解，近郭陣營已有意規劃3月時，再邀郭台銘與王金平前往順聖宮拜見關聖帝君，兩人最快3月中旬，就能再次會面。另外，王金平本月3日就曾到順聖宮參拜，但礙於郭台銘當時人正在美國，兩人並未一同前往。

值得注意的是，郭台銘在今年大年初一期間，曾到板橋慈惠宮、接雲寺參拜，當時被問及是否參選總統？郭台銘回應，「我問了神明，讓神明來做決定」，事後傳郭當面請示媽祖和關聖帝君，皆得到同意答案，因此下定決心投入初選，並尋求王金平支持。

王金平出生高雄路竹區，縣市合併前曾多次連霸高雄縣立委，在國民黨相對弱勢的高雄選區，扮演舉足輕重的關鍵角色。黨內人士認為，前高雄市長韓國瑜2018年成功翻轉高雄，王金平在當地籌畫造勢、團結基層及動員能力，普遍被認為有功不可沒的戰果。

黨內人士表示，郭台銘向來與王金平交情深厚，加上王金平人脈廣與處事圓融，自然是郭台銘欲重返國民黨挑戰大位前，必須請益拜會要角之一，更有助未來與黨中央協調與溝通2024選舉事宜。

郭台銘有意再戰總統，引發部分藍營基層強烈反彈，更使不少黨內人士出面挑明，要力挺另一名參選呼聲極高的新北市長侯友宜，國民黨儼然形成挺郭、挺侯派，漸漸重演混亂局面，時刻考驗國民黨主席朱立倫協調能力，而若郭台銘、王金平的再度同台，恐使藍營士氣又掀波瀾。

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