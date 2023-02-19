內幕／郭台銘、王金平有望3月中再同台！同赴順聖宮參拜

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事實上，郭台銘、王金平在此次會面前，兩人早已相約好，自郭於美國返台後碰面。據了解，近郭陣營已有意規劃3月時，再邀郭台銘與王金平前往順聖宮拜見關聖帝君，兩人最快3月中旬，就能再次會面。另外，王金平本月3日就曾到順聖宮參拜，但礙於郭台銘當時人正在美國，兩人並未一同前往。
值得注意的是，郭台銘在今年大年初一期間，曾到板橋慈惠宮、接雲寺參拜，當時被問及是否參選總統？郭台銘回應，「我問了神明，讓神明來做決定」，事後傳郭當面請示媽祖和關聖帝君，皆得到同意答案，因此下定決心投入初選，並尋求王金平支持。
王金平出生高雄路竹區，縣市合併前曾多次連霸高雄縣立委，在國民黨相對弱勢的高雄選區，扮演舉足輕重的關鍵角色。黨內人士認為，前高雄市長韓國瑜2018年成功翻轉高雄，王金平在當地籌畫造勢、團結基層及動員能力，普遍被認為有功不可沒的戰果。
黨內人士表示，郭台銘向來與王金平交情深厚，加上王金平人脈廣與處事圓融，自然是郭台銘欲重返國民黨挑戰大位前，必須請益拜會要角之一，更有助未來與黨中央協調與溝通2024選舉事宜。
郭台銘有意再戰總統，引發部分藍營基層強烈反彈，更使不少黨內人士出面挑明，要力挺另一名參選呼聲極高的新北市長侯友宜，國民黨儼然形成挺郭、挺侯派，漸漸重演混亂局面，時刻考驗國民黨主席朱立倫協調能力，而若郭台銘、王金平的再度同台，恐使藍營士氣又掀波瀾。