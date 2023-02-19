iPhone 15系列8項預測來了！加入潛望鏡、取消實體音量鍵

▪iPhone 15網路傳聞滿天飛，盤點8大傳聞。
▪郭明錤預測iPhone 15將配備潛望式鏡頭，並可能採圓弧邊框。取消實體音量鍵、Lightning轉換USB-C接口都是可能發生的變革。
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iPhone 15系列8大傳聞整理：
📍潛望式鏡頭：地表最強蘋果爆料大神天風國際證券分析師 Ming-Chi Kuo郭明錤之前在推特上預測iPhone 15 (15 Pro Max或15 Ultra) 將配備潛望鏡，成為2023-2024年推升鏡頭升級需求關鍵，如此一來，有可能會讓相機區塊增厚。
📍圓弧邊框：目前iPhone 14系列邊框採用直角，裸機狀態下平放在桌上時較難抓取，iPhone 15有可能設計會較為圓潤、邊框也會變窄，如此一來提高手感，螢幕視覺效果看起來也會更大。
📍取消實體音量鍵：根據郭明錤分析預測，兩款高階iPhone 15音量鍵和電源鍵可能取消實體的機械鍵設計，有可能會採用Taptic Engines，但這個技術大家不會陌生，早在iPhone 7、8、SE2、SE3就是使用Taptic Engine的Home鍵，透過震動馬達來模擬壓感，提供力道反饋，讓用戶感覺是使用實體按鍵，使用上應該不會有陣痛期。
📍Lightning轉換USB-C接口：為了配合歐盟統一線材的規範，蘋果也必須做出改變，原特規的Lightning將轉換成USB-C接口。
📍動態島全系列皆有：在iPhone 14 Pro系列初登場動態島，但僅限Pro系列，下一代新機有可能全部都會有此功能，但「永遠顯示」仍然只有高階的 Pro 系列才有支援。
📍延續4款機型：去年曾有爆料大神指出iPhone 15會有Ultra來取代目前頂規的Pro Max，但不久前又認為可能會在2024年會出現，意味今年應該是延續去年的4款機型，即便原本iPhone 14 Plus是要用來拯救mini系列的頹靡買氣，無奈效果不彰，但該機型還是被保留，目前據傳iPhone 15會延續上一代，包含：6.1 吋 iPhone 15、6.7 吋 iPhone 15 Plus、6.1 吋 iPhone 15 Pro、6.7 吋 iPhone 15 Pro Max
📍A17晶片：處理器的提升應該會是意料中的進化，按照命名的順序，iPhone 15 Pro 系列應該來到A17晶片，預計性能能夠提升10%到15%，功耗也會降低30%，但依舊會區隔產品線，基本款的iPhone 15和iPhone 15 Plus會使用上一代A16晶片。
📍發表日傳聞：通常9月是每年蘋果發表新一代iPhone的日子，網路傳聞，有蘋果員工收到總部要求將於9/15~10/7禁休，似乎意味著發表日會在9/15，隨後立即開賣，但9/15為周五，相較於往年大多周五是開賣日，發表日會在週二～週四之間，網路上另一說法有可能會在9/5或9/12登場。