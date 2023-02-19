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林明溱指民進黨偷渡特別條例千億元「當私房錢拿來綁樁」

▲國民黨青年團成員一早到南投挺林明溱，並合影留念。（圖／林明溱競總提供，2023.02.19）
▲國民黨青年團成員一早到南投挺林明溱，並合影留念。（圖／林明溱競總提供，2023.02.19）

記者顏幸如／南投報導

繼朱立倫昨天親自站台，國民黨秘書長黃健庭今率18位青年團員到南投水里，為立委補選候選人林明溱掃街。林明溱對全民普發6千元特別條例，其中1千億元被列為「強化經濟跟社會韌性」，並授權行政部門認定，質疑是中央政府偷渡千億元，想當作民進黨的私房錢。

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▲黃健庭陪林明溱到南投縣水里鄉菜市場徒步掃街。（圖／林明溱競總提供，2023.02.19）
▲黃健庭陪林明溱到南投縣水里鄉菜市場徒步掃街。（圖／林明溱競總提供，2023.02.19）
黃健庭帶著18位國民黨青年團成員，今（19）日一早4、5點從台北出發，到南投縣水里鄉菜市場徒步掃街，現場高喊「青年挺明溱」，獲得選民熱情回應。國民黨南投立委候選人林明溱說，這些年輕人感受到立委必須正派、會做事，務實為南投縣爭取經費，年輕人有好的意念、願意付出行動幫忙，真的很不容易，他非常敬佩。

全民普發6千元的特別條例，近日在立法院審查遭到國民黨杯葛。林明溱指出，這3千8百億元其中的1千億，竟被列為「強化經濟跟社會韌性」並授權行政部門認定，讓人質疑到底要發給誰？令人懷疑只還百姓6千元，卻偷渡千億當作民進黨的私房錢？這筆錢的用途有很大問題，民進黨卻說得非常籠統，連個計劃都沒有，實在是太離譜！

▲林明溱在水里市場掃街，和支持者合影。（圖／林明溱競總提供，2023.02.19）
▲林明溱在水里市場掃街，和支持者合影。（圖／林明溱競總提供，2023.02.19）
林明溱表示，對手蔡培慧3年連續競選3次，經費從哪裡來？是否國庫通黨庫？這些事始終迴避說不清楚。他強烈質疑，這筆錢恐怕是想五鬼搬運、用來給民進黨拿來綁樁？還是又要給對手拿去準備下一次的選舉？民進黨應該說清楚。

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