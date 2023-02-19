藍營立委初選擬採現任優先　徐巧芯：在外打拚回家被家暴

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不過此番說法也引發新生代炸鍋，有意挑戰現任立委費鴻泰的徐巧芯就表示，對於參與立委選舉，要的就是一場公平的初選，而自己所有的付出與努力，卻都被當作自己人提防與打擊的對象。
徐巧芯更意有所指表示，或許有些人只要在背後利用「關係」，去搞出一套專屬自己的「制度」，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就可以把自己的官位做到老、做到死；而年輕一輩的，明明在外面不斷戰鬥到遍體鱗傷，從來沒想過要放棄，拿下敵方首級、打下一座座城池，但最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著。
「這等於在外打拼的人回到家直接被家暴，我真的不禁懷疑……這裡真的是我的家嗎？」徐巧芯說，自己真的不知道該說什麼了，如果黨中央未來公布的制度真的如此無理不公，自己就會做出屬於自己的選擇。「從政以來最傷心的一天，我真的好努力好努力好努力，可是為什麼要受到這樣的針對？我不是你們的家人嗎？」
有意挑戰現任立委賴士葆的議員徐弘庭也直言，自己不相信這樣離譜的方案會是真的。「現階段全黨最重要的事情，就是3月4日的南投立委補選。」徐弘庭說，容易造成爭議的事情、容易造成世代不必要衝突的假消息，是目前全黨最應該極力避免的事情。
徐弘庭強調，「初選將有特別條款採現任優先制度，就算挑戰者也證明了自己的能力，仍然優先提名現任者」，他不相信這種離譜的方案會是真的，並強調在這個時間點放出這樣消息的人，其心可議！為造成不必要的黨內爭議影響南投補選選情，中央應該要立即回應，以正視聽。
而對於國民黨發言人林家興回應「對該內容毫無所悉，並呼籲外界不要捕風捉影」，徐巧芯也在下午的臉書貼文中表示，還是願意相信國民黨最後定案的時候，不會做出這麼針對人又不公平的初選方式，自己也會繼續加油。