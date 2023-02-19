家樂福併購案公平會收件！王俊超串連3大通路打造新生態
統一集團去年收購台灣家樂福，家樂福總經理王俊超昨（18）日談及併購進度，透露公平會已於今年1月收件，後續時程尚未確定無法回答。今年量販店暫時沒有展店機會，將主力放在超市，預計增加10間新店，並且將三大通路「量販、超市、電商」結合，打造出新生態圈，讓民眾購物、網購取件更加方便。
記者鍾怡婷/綜合報導
統一在2022年以290億元買下台灣家樂福60%股權，併購進度也受到民眾關注，公平會曾在去年9月透露，此案正在要求業者補件，家樂福總經理王俊超昨透露最新進度，公平會已於1月收件，其餘詳細消息仍待後續通知。
家樂福去年到楊梅倉庫大火與景氣影響，全年營收雖創下新高，但並未達到設定900億的目標，會先將精力放在重建，加上量販店所需坪數大，不好找到適合的地點，今年家樂福量販店暫時沒有展店計畫，不過會將主力放在超市，預計新開10間超市。看好今年因口罩解封，大家走出戶外消費，相信家樂福表現會比去年好。
並且現階段欲將量販、超市、電商三大通路結合，力拼全新購物生態圈，像是量販店能夠兼具倉儲的功能，為鄰近超市店供貨，成為前店後倉的「Dark store」，不僅讓網購訂單撿貨更快速，若有超商不願代收的大型貨物、冷凍商品，量販店的倉儲就能為顧客提供服務，。