啟動演唱會經濟　廖泰翔體驗享優惠

西洋團體新好男孩2023 DNA世界巡迴演唱會台灣行昨（18）晚在高雄獨家開唱，吸引近萬各地歌迷湧入巨蛋體育館，高市府經發局特別在場外設攤強力宣傳「加食延暢」促進演唱會經濟行動，並印製酷卡發送提醒歌迷「票根不要丟」。經發局長廖泰翔也在演唱會後持票根前往合作店家續攤消費，兌換免費飲品，並與其他歌迷互動。
記者郭凱杰／高雄報導
同時，為宣傳「加食延暢」活動，經發局昨傍晚也動員在演唱會場外設攤，主動向準備進場歌迷說明活動方案，也發放酷卡提供QR Code讓歌迷掃碼查詢官網所提供各項優惠資訊，再次提醒歌迷朋友「票根不要丟」，保留票根可享高雄吃喝玩樂優惠。
廖泰翔除關心歌迷在合作店家消費狀況也感謝餐飲及百貨業者熱烈響應，與市府合作共同推廣高雄夜經濟，也歡迎各地歌迷來高雄，憑票根享吃喝玩樂及遊程等各種優惠。
廖泰翔在欣賞演唱會後，特別前往巨蛋附近的咖啡酒吧消費，並兌換店家提供的特色調飲。廖泰翔表示，稍早與全場歌迷一同回到Y2K時期，嗨唱新好男孩招牌曲「Everybody」，同時不忘宣傳市府舉辦「加食延暢」活動，希望歌迷來高雄聽演唱會也帶來更多消費，歌迷只要保留票根到合作店家就可兌換飲料或餐點，活動會持續到4月中旬的張惠妹演唱會。
在巨蛋附近的咖啡酒吧合作店家表示，看好高雄多場演唱會消費人潮，利用地利之便參與活動，希望藉憑票根換購一杯經典飲品優惠，推廣店家知名度與增加宵夜場業績，昨演唱會結束不到兩小時就有5位消費者拿票根來兌換飲品，也加點餐食，預期活動宣傳後來客與詢問度一定會增加，更期待透過優惠兌換能吸引擴大消費。
經發局表示，「加食延暢」促進演唱會經濟行動會持續到4月，其中「高雄夜chill處」方案招募在地特色的居酒屋、餐酒館等餐飲店家，鼓勵業者規劃憑票贈飲品或餐點等優惠方案吸引歌迷續攤，活動官網可以演唱會舉辦的區域或餐飲類型搜尋，網站並詳載店家資訊及優惠內容，提醒歌迷「票根不要丟，憑票續攤最澎湃」，相關優惠資訊在官網即時更新，歡迎歌迷上網查閱。