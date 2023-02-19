曾甜喊「好日子就去登記」！陳零九情斷呼呼 婚紗照夢碎
35歲歌手陳零九與網紅女友呼呼穩定交往10年，也擁有共同的飲料品牌事業「九茶」，兩人過去也一度對外表態有結婚共識，很可能隨時就會跑去登記結婚，而且呼呼還說，要拍漂亮的婚紗照，看似甜蜜恩愛，即將論及婚嫁的兩人，卻在今（19）日宣布分手，讓粉絲全都震驚不已。
娛樂中心/綜合報導
回顧2021年4月，陳零九與呼呼在「九茶」的開幕記者會上大方聊到，兩人擁有結婚共識，呼呼則回應，一切順其自然，「搞不好有一天覺得是好日子，就會去登記了」，而且還不忘甜蜜喊話，「一定要拍漂亮的婚紗照。」
此外，陳零九不僅樂於分享結婚生子的看法，今年年初受訪透露有結婚基金，且願意買千萬房子並登記在女友名下，不過他也提到因工作忙碌關係，鮮少有時間陪女友。怎料，事隔才一個多月，再加上正逢五堅情香港演唱會前夕，雙方卻突然共同在社群平台宣布分手消息，至於實際原因，並未多說，也留給粉絲們無限的錯愕與震驚。
對此，陳零九經紀人則回應：「謝謝大家的關心，祝他們彼此未來一切都好！」證實兩人10年情斷。由於陳零九與呼呼交往期間，在潮牌服飾、手搖飲品上都有合作關係，就連分手後呼呼的Instagram仍替品牌打廣告，對於合作事業體上的關係有無改變，陳零九經紀人表示：「目前還是有的。」（編輯：詹鎰睿）