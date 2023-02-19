募心募愛賑災土耳其　盧秀燕再次捐5千元

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盧秀燕表示，不久前土耳其及敘利亞發生大地震，到目前為止土耳其死亡人數已經超過4萬5千人，敘利亞也在增加當中，兩個國家受傷的民眾及房屋倒塌更是不計其數，台中中部地區曾發生過921大地震，大家都餘悸猶存，對於這樣的苦難永難忘懷，深刻體會到切身之痛。
盧秀燕指出，台中市府派出 2名特搜隊員、2隻搜救犬和1名獸醫師前往救災，同時她也看見慈濟志工立刻於土耳其敘利亞的現場參加救災工作。世界是一個地球村，大家救難救苦就是佛家的精神，也是法師教會我們的事，今天慈濟再次舉行義賣會，所有所得及捐款將全數投入土耳其救難工作，祝福今日義賣會圓滿成功，也替土耳其敘利亞民眾祈福。
台中市社會局表示，每當市府有需要，慈濟志工朋友從不缺席，花博等大型活動也積極參與，提供暖心服務。此外，慈濟在世界各地助人，只要有需要的地方，就有慈濟人的腳步，這次慈濟發起賑災義賣募款，市府起而響應，廣邀公益團體、社區長者及身心障礙者共襄盛舉，呼籲大眾共同加入愛心行列。
慈濟基金會表示，土耳其發生地震後，基金會透過土耳其當地慈濟志工，結合國際NGO合作夥伴，立即啟動國際人道援助。此次活動義賣所得金額，將全數捐注「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」專案(衛部救字1111364558號)，希望人人發揮一分大愛，點滴匯聚，將祝福的力量送到苦難的地方，祝福災民儘快度過難關。
「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動活動，盧秀燕、立委楊瓊瓔、莊競程、市議員楊大鋐、劉士州、曾朝榮、賴義鍠、前市議員邱素貞、社會局長廖靜芝、環保局長陳宏益、民政局長吳世瑋、地政局長吳存金、文化局長陳佳君、新聞局長鄭照新、都發局長李正偉、衛生局副局長陳麗娟、秘書處副處長李政峯、慈濟基金會副執行長劉效成、拓凱實業董事長沈文振均到場。