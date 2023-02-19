武陵農場櫻花河全盛開美哭！想拍照挑「這時間」完全沒人
每逢2到3月全台各地櫻花紛紛盛開，賞櫻成為人們最愛的春遊行程之一，其中最受矚目的就是武陵農場了！武陵農場內本就種滿許多不同植物，一年四季都有不同景色可看，來到春天櫻花季重頭戲，武陵農場臉書小編一連在粉專PO出全區櫻花樹盛開美景，從空拍角度來看，滿山櫻花形成「櫻花河」壯麗美景，羨煞大票網友！武陵農場小編也透過直播方式傳授最佳拍攝角度撇步給遊客，並分享大概下午1點半到2點時間來幾乎沒人，就不怕拍櫻花時全都是人頭囉！
記者汪睿琦/綜合報導
武陵農場櫻花季重頭戲落在「櫻桃楓林區」、「桃園櫻花台」，園方沿著路邊種植數棵櫻花樹遍布整個園區，現在已經可以看到整路都是令人心曠神怡的粉色，搭配上方萬里無雲的藍天，簡直不要太美！
這時就有網友詢問「現在就茂盛成這樣，228連假還看得到花嗎？」武陵農場小編解答，2月底、3月初可能就只能看到一些比較晚開的花種，小編也提醒「若想228再來的朋友，前一天可以先關注武陵農場臉書發布的花況資訊，基本上隔天再來落差不會太大。」欲前往賞花的民眾可以放心。
不過每到櫻花季武陵農場總是滿山滿谷的人潮，要怎麼拍才能避開人頭、拍出爆讚大片呢？武陵農場小編親自以直播方式帶眾人深入桃園櫻花台實際教學，強力推薦民眾可以從下往上拍或是以側拍角度拍攝，就能捕捉到最美的藍天配粉嫩櫻花美景。除此之外，下午1點半至2點區間是最佳拍攝時機，因為許多遊客都會選擇這期間準備返程搭車下山，桃園櫻花台人潮就不會這麼多，想捕捉櫻花空景的朋友可緊抓這個時間點來喔！
若擔心塞車、車輛上不了山的朋友們也別擔心，推薦可搭乘國光客運上下山更方便。目前國光客運更與Klook合作推出賞櫻專車，不僅有不同時段可供彈性選擇，在平台訂購車票還可以選擇加價購日系賞櫻體驗包、摩斯漢堡賞櫻早餐組合，更可品嚐到超人氣日式和菓子「明月堂櫻花和菓子」，讓你在台灣也可以體驗日系春季賞花體驗！