上海團行程不公開 藍綠都罵翻？蔣萬安：與陸委會的共識
中國上海市參訪團昨（18）日抵達台北，進行為期三天的市政參訪與參觀台灣燈會行程。不過參訪團三天的行程保密到家，不僅綠營議員質疑不敢公開「是不是有見不得人的地方？」甚至連自家藍營議員都質疑「是好事沒必要不公開」。對此台北市長蔣萬安今（19）日被問到相關議題時則相當閃躲，僅表示「這是與陸委會之間的共識」。
記者丁上程／台北報導
中國上海市組團前來台北進行市政參訪及參觀台灣燈節相關行程，昨日上午抵達松山機場後，行程全部低調保密到家。因為民進黨議員提前公布表定行程的緣故，昨日參觀燈節、與市府人員餐敘等行程時間與地點全部調動，不僅讓民進黨議員質疑是否有見不得人的事，又或者是私下行機密外交之實？就連國民黨議員們也感到反感，直指明明是好事一樁沒必要不公開。
對此蔣萬安今日下午出席活動時，也被媒體問到該議題。蔣萬安僅低調表示，市府方面與陸委會都有共識，主要就是以低調、單純、安全為原則，相關行程安排也都依照這樣的原則在進行。而面對記者追問「為何不公開？」蔣萬安回應則持續跳針，表示行程經過陸委會核准，雙方也有共識按照這樣的原則來進行，語畢後就快步上車離去。