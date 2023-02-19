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momo iPhone 14原廠殼近對折！確認沒標錯價：買完再分享

▲momo購物網祭出 iPhone 14 蘋果原廠保護殼超狂優惠，比官網便宜了691元，用799元就能下單。（圖／翻攝momo官網）
▲momo購物網祭出 iPhone 14 蘋果原廠保護殼超狂優惠，比官網便宜了691元，用799元就能下單。（圖／翻攝momo官網）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone 14系列用戶如果想要入手蘋果原廠保護殼，要把握機會搶這一波，momo突襲是的在官網推出iPhone 14系列 手機殼的優惠，不是意思意思的打9.5折，而是將近對半價，像是iPhone 14 Plus MagSafe 矽膠保護殼在蘋果官網要價1490元，momo官網折扣後為799元，一口氣折價691元，甚至比上一代還要便宜，iPhone 13同樣在momo官網價格還要1413元。《NOWnews今日新聞》實際與momo官方確認過，沒有標錯價格，且該品項確定是蘋果原廠商品，但只有限指定機種優惠。

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Momo官網突然有一批iPhone 14系列蘋果原廠的手機殼優惠，這次誠意十足的有將近對折的特價，像是iPhone 14 Plus MagSafe 矽膠保護殼，目前在蘋果官網售價為1490元，momo特價為799元，狂省691元，但因為有限量，目前只剩下風暴藍、紅和灰粉色可選擇。大螢幕的iPhone 14 Pro Max同樣只要799元，能選擇的顏色就更少了，目前只有紅色還能下單。至於6.1吋的iPhone 14折扣後價格稍高一點，特價後899元，但依舊是目前網購的最低價。可惜的是這次優惠iPhone 14 Pro沒有入列。

因為價格相當優惠，《NOWnews今日新聞》實際與momo官方確認，momo內部人員表示：沒有標錯價格，且該品項確定是蘋果原廠商品，但只有限指定機種優惠和特定顏色。至於優惠到何時？官方僅簡單回覆：「數量有限！」。

▲momo購物網這波iPhone 14手機殼優惠，雖然折扣很殺，但顏色上的選擇相對少很多。(圖／翻攝momo官網)
▲momo購物網這波iPhone 14手機殼優惠，雖然折扣很殺，但顏色上的選擇相對少很多。(圖／翻攝momo官網)

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