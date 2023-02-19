傳藍擬2024擋議員戰立委　羅智強：何謂大局讓選民判斷

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消息一經曝光，瞬間引發藍營基層不滿，質疑是阻擋議員參選立委。國民黨稍早緊急滅火澄清，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，盼外界不要捕風捉影，並稱將待3月4日南投立委補選後，再開啟相關提名討論作業。
羅智強今下午受訪時則直言，何謂大局應由選民來判斷，他不贊成這樣的設計，這對已表態現任議員徐巧芯、鍾沛君、張斯綱及徐弘庭等人不公平。
羅智強認為，若選民很在意議會席次減少，自然也不會認同現任議員，但相對若選民覺得議員表現好，應該進入立法院服務，選民也會支持，「大局條款背後有它的考量，但最重要還是要讓選民來判斷。」
羅智強提到，他看來的確像是得利者，因為可減少現任議員的挑戰，但即便這樣，他也不贊成這樣的安排，要的不複雜只要公平，大家兄弟姊妹登山各自努力，也相信選民判斷。羅智強也說，國民黨已澄清此消息，爭執應也可告一段落。
媒體追問，是否有跟國民黨中央談到初選辦法事宜？羅智強回應，黨中央已說要等南投立委補選結束再安排，這部分還是要給黨中央一點空間；初選制度研擬困難非易事，先靜待黨中央規則再看如何應對。
此外，羅智強也在臉書發文提到，在大安區曾有選民對他說：「目前失業的羅智強選立法委員，並不會影響台北市議會的席次，這是我投票的考量原因之一，但更重要的是，我覺得你的戰力是最強的，你如果進到立法院，一定可以好好的監督政府，為大安區爭取建設！」
羅智強說，北市議會會不會少一個議員，是那位選民的考量原因之一，卻不是唯一；真正重要的，還是每個候選人有沒有辦法透過言之有物的問政、扎扎實實地服務、誠心誠意地拜訪，去爭取選票。