經濟黯淡！總體趨勢仍處下調評級 科法斯憂通膨捲土重來
今（2023）年初全球總體經濟傳來喜訊，包括原本市場預期歐洲經濟衰退並未發生，中國大陸解封也為全球經濟帶來希望，但全球信用保險服務集團科法斯認為，2023年全球經濟前景依然黯淡，風險與不確定性並存，地緣政治分裂、能源危機、氣候變化、流行病風險等危機並未消失，總體趨勢也仍處於「下調評級」，上半年的通膨下行趨勢或許會在達到貨幣當局的目標水準之前戛然而止，甚至不排除下半年通膨捲土重來的可能。
記者顏真真／台北報導
科法斯在最新公布的「2022年第4季貿易風險報告」中指出，2022年末全球經濟表現積極，主要受益於溫和的天氣和充足的天然氣儲備，使得今冬歐洲天然氣強制配給的陰霾煙消雲散，歐洲經濟應當可以避免急劇收縮，科法斯也維持2023年的全球成長預測1.9%不變，這從發達經濟體停滯型通膨和新興國家整體韌性的預測得到了證實。
同時，科法斯近期也僅下調了3個國家和10個行業的評級，遠比去年6月有95個、10月超過50個被下調少了許多。科法斯同時還調高了對印度和蒲隆地及6個部門的評級，主要集中在汽車行業，這得益於供應鏈緊張的逐步緩解。
對於今年全球經濟前景，科法斯則認為依然黯淡，風險與不確定性並存，主要是通膨軌跡令人擔憂。目前通膨似乎處於下行，但關鍵問題是如何著陸。回歸由發達國家央行設定的2%通膨目標並非毫無可能。然而，通膨也有可能在更高水準上企穩。今年上半年的通膨下行趨勢或許會在達到貨幣當局的目標水準之前戛然而止，並且不排除下半年通膨捲土重來的可能。
中國的復甦也是一個不確定因素。 科法斯分析，隨著疫情管控的放鬆，中國大陸的消費有望復甦。但是，突如其來的放開使得感染率激增，復甦難以一蹴而就，因此，可能要從2023年第一季度末開始才會逐步恢復，而更堅實的復甦恐怕要等到下半年，這就為能源領域再起風暴，進而引發通膨創造了條件。