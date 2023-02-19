趙自強同劉文正鬧烏龍死訊　無奈「追死」成熱門話題

70歲「一代巨星」劉文正淡出螢光幕30多年，日前經紀人夏玉順脫口他因心肌梗塞過世，但隔天又改口劉文正還在世，只是永遠不會見人，烏龍死訊讓人傻眼。而也曾傳出死訊的趙自強，今（19）日與作家小野（李遠）出席節目《節氣X六感實驗室》上檔記者會時，坦言自己並不知情，只希望現在媒體可以多關注「活人」，而不是持去「追死」。
記者侯家瑜/台北報導
Google搜尋「趙自強」3字，第一個建議即「趙自強還活著嗎」，他稍早受訪時聽到此事，笑說自己並不知情，直呼：「那我跟劉文正是同款的是嗎？」不過他似乎也不太意外，認為這就是當今媒體生態，他透露有時看到新聞標題寫下「資深影星過世」、「綜藝大姐大離世」，都以爲會是自己認識的人，但一點進去卻是外國人，讓他不禁感嘆：「那個標題都讓我不得不點進去，結果根本不認識。」直言若媒體太常「追死」有些可惜，倒不如多關注那些活得精采的人，「一個人的死亡變成話題，聽起來真的有點無奈。」
事實上，趙自強2016年為了阻止愛車被拖吊，起身意外扯斷阿基里斯腱，前後開過多次刀，他今天表示腿只能復原大概8、9成，醫師提醒會舊疾復發，所以要多動，不過自己不復健，因為會耗費過多時間以、金錢，坦言那些心力都花在經營劇團，至於前3年因遇疫情，劇團面臨危機，趙自強真心感謝那些相信他、給予支持的夥伴。
公視推出全新兒少節目《節氣×六感實驗室》，引領孩子以傳統的「節氣」多元化延伸，透過對大自然的觀察，啟蒙兒童六大感知，體驗生活美學。節目顧問趙自強及小野現身上檔記者會，小野分享帶領孫子女走古道、親近大自然的經驗，並藉由孫子女以大自然為題的詩作一窺孩子的創造力。