2波冷空氣接力冬衣別收！北台灣濕又冷 1圖秒懂1週天氣
今（19）日經過短暫陽光露臉回暖後，馬上又降溫至攝氏15-16度，陰雨天氣讓不少人相當「厭世」，不過提醒大家，厚重的冬衣還別急著收！中央氣象局指出，本週內將有2波冷空氣先後報到，首先在今天下午開始到週三（2/22）清晨，大約是東北季風到大陸冷氣團的強度，導致桃園以北到東半部地區都會有降雨情況，其他地區則是多雲到晴；第二波緊接著在週五（2/24）報到，預估會一直影響到下週日（2/26），比照前一波，降雨熱點大約落在北部地區到東半部地區，前後兩波來勢洶洶，請兩區民眾務必攜帶好雨具以及保暖衣物。
生活消費中心/綜合報導
氣象局預報員趙竑表示，明天將持續受東北季風侵襲影響，桃園以北、東半部地區迎風面降雨現象尤為明顯，氣溫方面也延續呈現低溫狀態，台南以北、宜蘭地區最低溫來到攝氏14-15度，其他地區則是攝氏16-18度。
進入白天，北台灣預估僅會回升1-2度，來到攝氏16-17度，整天可說是比較寒冷；中南部地區則比較溫暖，有望回歸到攝氏20度以上，不過須注意的是日夜溫差還是大，請民眾早晚多添點衣物。
趙竑說，這波冷空氣最冷時機點大約落在週二晚間到週三清晨，台南以北、宜蘭地區受季風影響低溫來到攝氏13-15度，其他地方則是15-17度，全台皆屬於比較寒冷。降雨部分受到東北季風影響，迎風面北部以及東半部地區可能要忍受整週的雨彈猛炸，一直到下周日才有望緩解。
除了降溫以及下雨情況，在兩波冷空氣交替之際（週四2/23），西半部地區因風弱、冷暖交替作用影響下，濃霧現象可能還是會持續，能見度也相對較低，請西半部地區各地民眾外出切記謹慎行走，以免發生意外。