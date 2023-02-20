台灣燈會「兔兔餐包」去哪？落腳伯朗大道作金城武樹鄰居
2023台灣燈會時隔23年重回台北舉辦，一連20天不只受到台灣國人大力支持，連海外遊客來台灣第一站就是「逛燈會」，足見活動魅力。2/19晚間10點燈會正式熄燈，300多件藝術花燈作品該何去何從？對此北市觀傳局表示，228連假前會將所有燈會作品撤場完成，其中在市政府大樓中，最受矚目的超萌「兔兔餐包」將由台東縣池上鄉公所、新北市政府客家事務局接收典藏，可愛度爆表的軟萌兔兔將到台東池上與「金城武樹」伯朗大道做鄰居，屆時民眾去台東玩時不妨走一趟去看看，重溫燈會美好喔！
記者汪睿琦/綜合報導
市政府大廳內擠滿又軟又Q的一群兔兔，讓市府一樓成為大批旅客朝聖熱點，更在IG、臉書引爆火熱打卡潮。隨著燈會結束，觀傳局表示兔兔餐包將由台東縣池上鄉公所以及新北市府客家事務局接收，台東池上更獲得整片「兔兔牆」，新北市府則得到兩隻在地上的圓滾滾兔子。
觀傳局表示，19日晚間熄燈後就會正式移轉給池上鄉以及新北市府，屆時民眾前往台東池上遊玩時，除了去伯朗大道打卡金城武樹、吃道地池上飯包外，還可開車前往距離池上伯朗大道車程9分鐘外的池上鄉公所看看來自台北市的兔兔們，重溫燈會帶來的美好。
不只兔兔餐包，另外較特別的是，由台灣傑出藝術家吳麒所設計、坐落於忠孝復興站遠東SOGO百貨前的「Hi Hide」作品將飄揚至金門繼續展出、盤據捷運站出口的「光兔現蹤」則將搬家到文山區公所、12米高巨大兔兔「未來穿梭兔子洞」則將由雲林縣政府接收、極具原民色彩的「祖靈六號」由台北市府原住民族事務委員會接收。
值得一提的是，43件藝術作品將響應「藝術入店」風潮，在東區商圈展出至2/28，其中富士堂、美好日子咖啡、Papa bubble、東區粉元、浪苑則會永久保留藝術品下來，屆時民眾可以在前往觀賞。